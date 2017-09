Waldshut-Tiengen Erste Hauptversammlung von Pro Freibad Waldshut: Verein prüft Sanierungsmöglichkeiten

Im Januar 2017 wurde aus der Initiative Pro Freibad Waldshut ein Verein. Bei der ersten Hauptversammlung hat der Vorstand vorgestellt, was seitdem passiert ist. Derzeit prüft der Verein, wie eine Sanierung des Waldshuter Freibades aussehen könnte. Am 25.Oktober will Pro Freibad Ergebnisse und Zahlen präsentieren.

"Wir sind nicht gegen das Freibad in Tiengen, wir wollen beide Freibäder erhalten", betonte Christiane Maier, Vorsitzende des Vereins Pro Freibad Waldshut, bei der ersten Hauptversammlung in den Hallen der Firma Hölzer. Denn wie Uli Vieser in seinem selbst geschriebenen Song vortrug: "Ohne Freibad wäre Waldshut ziemlich leer." Der Verein stehe vor einer großen Aufgabe, präzisierte Bürgermeister Joachim Baumert. Sie hätten viel auf die Beine gestellt und verdienten seinen vollen Respekt. Auch die Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, Rita Mosel, betonte, wie begeistert sie vom Engagement der Bürger sei. "Hoffentlich bringt es etwas", sagte Mosel.

Inzwischen hat der Verein einige Arbeitsgruppen gebildet. Die Gruppe Technik, bestehend aus Fachleuten aus dem Bereich Handwerk, Hochbau, Sanitärtechnik und Wasseraufbereitung, brachte die Anwesenden auf den neuesten Stand. Das Freibad, das 1954 erbaut wurde, treffe den Zeitgeist, berichtete Günther Wehrle von der Arbeitsgruppe. Derzeit überprüft die Gruppe die Möglichkeiten, wie das Waldshuter Freibad saniert werden könnte. Dafür habe soch die Gruppe zwei Planungsbüros angeschaut und eines in engere Erwägung gezogen. "Wir sind nicht am Ziel, aber das Ziel ist erreichbar", sagte Wehrle. Nach jetzigem Kenntnisstand könnten bei einer Sanierung die Beckengrößen beibehalten werden und die Becken mit PVC-Folie ausgekleidet werden. Alle Becken bekämen umlaufende Überlaufrinnen. Diese Arbeiten könnten in der Wintersaison erledigt werden. Das seien nur Vorschläge, sie seien immer noch in der Bestandsaufnahme, stellte die Vorsitzende aber klar. Am 25. Oktober will der Verein die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren und anhand von Zahlen aufzeigen, was eine Sanierung kosten könnte.

Auch Bäderbetriebsleiter Daniel zur Mühlen und der DLRG-Ortsverein Waldshut-Tiengen signalisierten die Bereitschaft für die nächste Freibadsaison. "Das Konzept ist genial", erklärte Johannes Flügel (DLRG). Zahlreiche Mitglieder und geladene Gäste lauschten dem Tätigkeitsbericht des Vereins, der im Januar 2017 aus der Initiative Pro Freibad entstanden war. Einer der Höhepunkte sei die Ein-Millionen-Spende für das Freibad im Mai gewesen, hob der stellvertretende Vorsitzende Thomas Scheibel hervor. "Es ist einfach toll, dass es Menschen gibt, die in die Stadt investieren", freute sich Scheibel. Aber auch das Wunschkonzert der Florianer am Chilbi-Sonntag, das 4000 Euro eingespielt und durch einen Spender auf 5000 Euro aufgerundet worden sei, könne nur als voller Erfolg bezeichnet werden, ergänzte Christiane Maier.