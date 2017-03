Waldshut-Tiengen Erinnern Sie sich? Als der Fährmann von Bord ging

Wäre die Schiffsglocke das passende Präsent? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Stadtwerke Waldshut-Tiengen vor 25 Jahren. Denn der Kapitän der Rheinfähre, August Minges, ging in Richtung Ruhestand von Bord.

Tatsächlich wurde der scheidende Fährmann auf seiner letzten Fahrt im März 1992 mit dem Steuerrad überrascht, an dem er 23 Jahre lang die 30 Passagiere fassende „Waldshut“ über den Strom geschippert hatte.

Seit dem Juni 1964 war das Kabinenboot im Einsatz und wurde bis 1969 vom legendären Fährmann Karl Auer geführt, der schon die 1935 angeschaffte erste Motorfähre, die Möwe, steuerte. Danach war August Minges an Bord des Schiffchens, das neben dem Fährdienst nach Full inzwischen auch zu Rheinrundfahrten mit Touristen oder Vereinen den Fluss hoch und runter tuckerte. Weshalb der Fährmann mittlerweile auch ein Fremdenführer sein musste, der seinen Gästen erklärt, was sie links und rechts der Ufer zu sehen bekommen.

August Minges erhielt einen stilvollen Abschied mit einer Rundfahrt und einem Essen im Kranz in Full. OB Albers, Bürgermeister Beck, die Stadtwerke-Leiter Schilling und Krenz, der Fuller Gemeindeamann sowie deutsche und schweizerische Zöllner wünschten August Minges alles Gute. Bei der Fahrt machte Minges noch einmal den Fremdenführer. Ins Grübeln kamen seine Fahrgäste, als er die künftige Einwohnerzahl des Aarbergs mit 6000 doppelt so hoch wie tatsächlich angab. Als er von OB Albers amüsiert berichtigt wurde, entschlüpfte dem Fährmann: „Hoppla, jetzt habe ich die Leute die ganze Zeit angeschwindelt.“ Das Ruder aus der Hand gab Minges am unteren Rundfahrtwendepunkt beim A-Werk Leibstadt. Die Strecke zurück übernahm sein Nachfolger Jürgen Schroff.

Sein wichtiges Präsent, das Steuerrad, hütete August Minges für den Rest des Abends wie seinen Augapfel. Denn als es vor einiger Zeit unter einem Vorwand gegen ein neues ausgetauscht worden war, soll der Fährmann fast geweint haben. Umso größer war seine Freude, als man nun sein geliebtes altes Steuerrad als Abschiedsgeschenk hervorholte.