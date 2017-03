Waldshut-Tiengen Entscheidung über Freibäder in Waldshut-Tiengen  Mit Umfrage

Kaum ein anderes Thema bewegt die Bürger der Stadt Waldshut-Tiengen so sehr wie die Zukunft der beiden Freibäder der Stadt. Bevor der Gemeinderat am Montag abstimmt, können Sie uns hier Ihre Meinung sagen im großen TED.

Waldshut-Tiengen – Nach jahrelangen Diskussionen darüber, zwei Bürgerversammlungen, der Gründung eines Vereins zum Erhalt des Waldshuter Freibads und der Gründung einer Bürgerinitiative zum Erhalt des Tiengener Freibades soll nun der Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung im katholischen Gemeindehaus in Waldshut am Montag, 3. April, ab 18 Uhr eine Entscheidung treffen. Bisher sind noch alle Optionen offen, wie es mit den beiden Anlagen weitergeht.



Mit Blick auf die städtischen Finanzen betonte Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank in der Vergangenheit immer wieder, dass sich die Stadt nicht einmal ein Bad leisten könne. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung auch vor, nur ein Bad zu sanieren. Welches das sein wird, lässt die Beschlussvorlage offen. Der Gemeinderat ist bei seiner Entscheidung nicht an die Beschlussvorlage gebunden. So könnte er sich trotzdem für den Erhalt und damit die Sanierung beider Bäder entscheiden – ebenso aber auch für die Schließung beider Einrichtungen.

Die Verwaltung will den Stadträten und Bürgern in der Sitzung mögliche Varianten vorstellen. Zusammen mit den Stadtwerken, die die beiden Freibäder betreiben, und Fachplanern wurden diverse Szenarien erarbeitet, wie die Bäderlandschaft in Waldshut-Tiengen künftig aussehen könnte.

Für den Erhalt des Waldshuter Freibads haben sich seit Spätsommer vergangenen Jahres etliche Bürger eingesetzt. Zunächst machten sie sich in der Bürgerinitiative Pro Freibad Waldshut stark, wenige Monate später gründeten sie sogar einen Verein und stellten zahlreiche Aktionen wie eine Kundgebung im März mit über 300 Interessierten auf die Beine. Über 4500 Unterschriften haben die mittlerweile über 500 Mitglieder für den Erhalt des Bades in Waldshut gesammelt und die Liste an Oberbürgermeister Philipp Frank übergeben. Kurz vor der Entscheidung des Gemeinderates haben sich jetzt auch in Tiengen 60 Bürger zu einer Initiative zusammengeschlossen, um sich für ihr Freibad einzusetzen. Sie haben in kurzer Zeit rund 3000 Unterschriften gesammelt und an OB Frank überreicht.

Geschichte

Die Freibäder in Waldshut-Tiengen müssen saniert oder geschlossen werden. Bereits 1997 kam das Gesundheitsamt aufgrund von Hygienemängel in beiden Bädern zu dieser Schlussfolgerung. Die Kosten für die Sanierung beider Bäder liegen mindestens bei über acht Millionen Euro.