Waldshut-Tiengen Ensemble Tutz Frequenz bietet himmlische Klarinettenklänge beim Peter-Thumb-Konzert

Eine klangvolle Reise durch virtuose Klezmer-Welten bereitet das Ensemble Tutz Frequenz den Zuhörern bei seinem ersten Peter-Thumb-Konzert und beeindruckt mit großer Spielkunst.

Teddy Ezra (geboren in Beer Sheeva, Israel), Pädagoge für Klarinette und Saxophon an der hiesigen Musikschule Südschwarzwald, trat zusammen mit den beiden Klarinettisten Janis Tretjuks (geboren in Riga, Lettland) und Ido Azrad (geboren in Jerusalem, Israel) am Sonntag zum ersten Mal in der Reihe Peter-Thumb-Konzerte in der Tiengener Pfarrkirche auf.

Die drei Ausnahmemusiker trafen sich während ihres Studiums an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen und gründeten im Jahr 2012 das Ensemble Tutz Frequenz, benannt nach Professor Rudolf Tutz aus Innsbruck, in dessen Werkstatt sämtliche Instrumente des Ensembles mit viel Herzblut gebaut wurden. Die drei jungen Musiker spielten bereits an nationalen und internationalen Musikfestivals und begeisterten bei ihren Auftritten mit ihrer künstlerischen und technischen Flexibilität das Publikum.

Auch der Auftritt dieses originellen Ensembles in der Peter-Thumb-Kirche gestaltete sich für die rund 200 Zuhörer zu einem vortrefflichen Erlebnis voller Klangvielfalt und mit einer charakteristischen Spielweise: Aus dem Nichts ertönte eine Klarinette, wehmütig klagend. Nach und nach steigerte sich diese elegische Klage zu rasanten Kaskaden tief empfundener Lamentation und Teddy Ezra präsentierte sich seinem Publikum mit wundervoll abgerundetem Klarinettenklang voller Wärme und klanglicher Ausgewogenheit.

Dann betraten Janis Tretjuks und Ido Azrad von rechts und links den Altarraum und los ging es mit einer musikalischen Reise durch virtuose Klezmer-Welten. Sachkundige Hinweise zu Programm und Spieltechnik rundeten den interessanten Vortrag ab und immer wieder konnte man staunend erleben, welch wundervolle Klangkombinationen diese drei Meisterklarinetten zu schaffen wussten.

Klezmer bedeutet wörtlich „Gefäß des Liedes“, und bezeichnet eine aus dem aschkenasischen Judentum stammende Volksmusiktradition. Das Ensemble Tutz Frequenz bestach in jedem seiner Stücke jederzeit mit perfekter Klanggestaltung und unfehlbarer technischer Brillanz und so gestaltete sich die musikalische Reise durch die klassischen Klezmerregionen zu einem immerwährenden Abenteuer voller Poesie und Trauer, Wehmut aber auch unbändiger Spielfreude.

Den Abschluss dieses fulminanten Konzertes bildeten klangvolle Variationen über weltbekannte Friedenslieder wie „Shalom chaverim“ oder „Hewenu Schalom Aljechem“. Der begeisterte Applaus des Publikums, der ein großes Dankeschön für einen besonders einfühlsamen Abend war, schien kein Ende nehmen zu wollen.

Als besondere Überraschung präsentierte gegen Ende des Konzertabends der Namensgeber des Ensembles, Professor Rudolf Tutz, eine eben erst fertiggestellte Mozart-Bassettklarinette. Ensemblemitglied Teddy Ezra widerfuhr die besondere Ehre, dieses außergewöhnliche Instrument auch gleich ausprobieren und seinen Klang testen zu dürfen.