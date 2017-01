Waldshut-Tiengen Engagiert in der Landschaftpflege: Fachwartevereinigung zieht Bilanz

Fachwartevereinigung Hochrhein bilanziert ein ereignisreiches Jahr. Rückblick auf Baumpflanzaktionen, Vorträge, Pflegemaßnahmen und Kräuterwanderung. Versammlung bestätigt Führungsspitze im Amt. Vorschläge zu einigen Änderungen in der Vereinssatzung kommen an.

Waldshut – Im Schützenhaus fand die Hauptversammlung der Fachwartevereinigung Hochrhein (Obst- und Gartenbau) statt, die inzwischen 134 Mitglieder zählt. Neuwahlen des gesamten Vorstands und die Abstimmung über eine Satzungsänderung standen im Vordergrund der Hauptversammlung. Ehrengast und Wahlleiter Hansjörg Bannasch vom BUND dankte dem Verein und besonders dem Vorstand für das langjährige Engagement in der Landschaftspflege, für die Förderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes und des Obst -und Gartenbaus. Einstimmig wiedergewählt als Vorsitzender wurde dann Edgar Koller, der das Amt drei weitere Jahre fortführen wird. Theo Bär wurde als stellvertretender Vorsitzender bestätigt, als Kassierer wurde einstimmig Georg von Roth wiedergewählt. Auch Schriftführerin Petra Brunner kann sich vorstellen in ihrem Amt zu bleiben. Erstmals dieses Jahr wurden sechs anstatt der üblichen vier bis fünf Beisitzer gewählt, damit in jedem Ort mindestens ein Mitglied des Vorstands vertreten ist. Wieder gewählt wurden Klaus Preiser, Jürgen Sauer, Dieter Silberzahn und Anni Sutter. Neu dazugekommen ist Dörte Strittmatter. Weiterhin Kassenprüfer bleiben Karin Albicker und Birgit Tröndle. Die Vorschläge zur Satzungsänderung trug dann Klaus Preiser vor.

Einige Abschnitte der Vereinssatzung hätten geändert werden müssen, erläuterte Preiser. Einmal der Punkt Gemeinnützigkeit. Ein gemeinnütziger Verein müsse garantieren, dass das Vermögen im Falle einer Auflösung an einen gemeinnützigen Verein übergehe. Sie hätten sich hier für den Landesverband für Obst, Gartenbau und Landwirtschaft entschieden. Die weitere Änderung betreffe das Thema Datenschutz. Hier müssten alle Mitglieder schriftlich die Einwilligung zur Bearbeitung und Speicherung ihrer Daten geben. Nachdem alle Mitglieder ihre Zustimmung signalisiert hatten, gab die Schriftführerin einen Überblick über das vergangene Vereinsjahr. Es sei ein ereignisreiches Jahr gewesen, so Brunner. Neben Baumpflanzaktionen, Vorträgen, Pflegemaßnahmen habe es auch eine Kräuterwanderung gegeben. Neu dazugekommen sei auch die Einrichtung eines Lehrgartens in Dogern, in dem verschiedene Beerensorten angepflanzt worden waren. Auch für dieses Jahr hat der Verein wieder einiges geplant. Neben den zahlreichen Schnittkursen für Obsthochstämme ist auch ein Arbeitseinsatz in der neuen Beerenanlage geplant. Auch an den landesweiten Streuobstpflegetagen wird der Verein wieder dabei sein. Er freue sich, dass die Vereinsmitglieder so engagiert seien, schloss Koller die Versammlung. Einige der Veranstaltungen seien auch für interessierte Gäste. Öffentlichkeitsarbeit sei wichtig für einen Verein. Nur so könne man dem Mitgliederschwund entgegen wirken.