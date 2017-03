Waldshut-Tiengen Endlich ist der Frühling da!

Waldshut-Tiengen freut sich über den Frühlingsbeginn. In der Stadt ist alles für die warme Jahreszeit vorbereitet, die letzten Spuren des Winters wurden beseitigt. Die Eiscafés warten auf ihre Besucher, überall in der Stadt erfreut die bunte Blumenpracht.

Waldshut-Tiengen – Die Beete sind herausgeputzt, in den Eisdielen warten zahlreiche leckere Sorten Eis auf die Gäste und auch auf dem Campingplatz sind alle Vorbereitungen getroffen. Waldshut-Tiengen ist bereit für den Frühling. Anfangs versteckte sich die Sonne am gestrigen Tag des kalendarischen Frühlingsanfangs, am Nachmittag konnten die Menschen die wohltuenden Sonnenstrahlen genießen. Die Frühjahrs-Vorbereitungen in der Stadt sind zum größten Teil bereits abgeschlossen.