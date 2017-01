Waldshut-Tiengen Ende nach sieben Jahren: Bei WTpur gehen die Lichter aus

Produzent Rainer Jörger kündigt das Ende der erfolgreichen Multimediareportage an. Nach sieben Jahren gibt es keine Einigung mit OB Philipp Frank über den Rhythmus.

Waldshut-Tiengen – Der Vorhang für „WTpur – Die Show“ bleibt für immer geschlossen. Nach der siebten Auflage im vergangenen November verkündete der Produzent der Multimediareportage, Rainer Jörger, gestern das Aus für die Veranstaltungsreihe. Seit 2010 hatte der Journalist und Kameramann stets im Herbst eines jeden Jahres Menschen und ihre Geschichten auf die Bühnen der Waldshut-Tiengener Stadthallen geholt. Und dies überaus erfolgreich. Die jährlich zwei Shows waren regelmäßig ausverkauft.

Bei Rainer Jörger spielte gestern nicht nur ein kräftiger Hauch Wehmut mit. Immerhin hatte er mit WTpur ein Format geschaffen, das er von Waldshut-Tiengen aus auch in etliche weitere Städte getragen und dort erfolgreich etabliert hatte. So bespielsweise in Bad Säckingen. Er zeigte sich auch enttäuscht darüber, dass er sich mit Oberbürgermeister Philipp Frank nicht auf eine Fortsetzung der beliebten Show hatte verständigen können. Jörger: „Was mir OB Frank angeboten hat, war für mich nicht akzeptabel und umsetzbar. Nämlich eine Zweijahres-Rythmus bis zwei Jahre vor seiner Wiederwahl. Dann sollte WTpur wieder jährlich stattfinden.“ Für Rainer Jörger steht außer Frage, ein Format wie diese Multimediareportage vertrage keine Pause.

Ähnlich wie Rainer Jörger, hätte auch Oberbürgermeister Philipp Frank „WTpur – Die Show“ gerne fortgesetzt. Allerdings nicht mehr jährlich, sondern im Zwei-Jahres-Rhythmus. OB Frank: „Es ist schade, wenn die Show eingestellt wird. Ich wollt es nicht einschlafen lassen.“ Deshalb habe er, auch aus Kostengründen, vorgeschlagen, künftig einen Zwei-Jahres-Rhythmus zu wählen. Denn, so der OB: „Es war eine sehr schöne Veranstaltung.“ Zudem auch eine Veranstaltung, „bei der ich mich nicht groß einbringen musste, weil Rainer Jörger sehr selbstständig gearbeitet hat.“

Mit der Premiere vor sieben Jahren betraten die Erfinder des Formats, Rainer Jörger und der damalige Oberbürgermeister Martin Albers nicht nur ungewohntes Terrain, sondern völliges Neuland. Ein solches Format hatte es so in der Region und weit darüber hinaus noch nicht gegeben. Im Laufe der Jahre entwickelte Rainer Jörger das Format ständig weiter, tüftelte an technischen Kniffen und Finessen und machte über die Jahre aus „WTpur – Die Show“ ein Erlebnis für alle Generationen, ein Erlebnis für beinahe alle Sinne und vor allen Dingen zu einem Erlebnis, das man einfach gesehen haben muss. „14 ausverkaufte Shows sprechen, so denke ich, einfach für sicht“, so Rainer Jörger.

Und nicht nur das. WTpur war auch international. Rainer Jörger holte mehrfach Musiker, Künstler und andere interessante Menschen aus den beiden Partnerstädten auf die Bühnen der Stadt. Und, WTpur ging in den vergangenen Jahren auch auf Reisen. Und zwar in die beiden Partnerstädte. Zunächst ins südenglischen Lewes und erst im Dezember 2016 ins französische Blois.

Sieben Mal hat Rainer Jörger „WTpur – Die Show“ auf die Bühnen der Stadthallen von Waldshut-Tiengen gebracht. Hier spricht Rainer Jörger über das überraschende Aus.

Herr Jörger, können Sie präzisieren, weshalb Sie nach sieben erfolgreichen Jahren „WTpur – Die Show“ einstellen?

Der Entschluss ist mir sehr schwer gefallen. Mit einem Zwei-Jahres-Rhythmus habe ich in anderen Städten schlechte Erfahrungen gemacht, weil dabei die Kontinuität fehlt.

War der von OB Frank vorgeschlagene Zwei-Jahares-Rhythmus der einzige Grund für das überraschende Aus?

Lieder nein. Ich fühlte mich auch schlecht behandelt. Bereits für die Show 2016 musste ich bereits über zwei Monate auf den Vertrag warten. In diesem Jahr gab es zwei Besprechungen ohne konkrete Aussagen ob es weitergehen soll oder nicht. Im letzten Gespräch gab es auf meine Frage, ob wir die Zusammenarbeit beenden sollen, von OB Frank abermals keine konkrete Antwort. Und da wir jetzt Februar haben, musste ich die Notbremse ziehen, weil alle meine Showprojekte einen extrem langen Vorlauf in der Produktion haben. Ich habe mich jetzt für ein anderes Projekt entschieden. Trotz schlechter Stadtfinanzen, die ich durchaus verstehe, hätte es die Option gegeben, einen weiteren Sponsor zu suchen.