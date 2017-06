Waldshut-Tiengen Elefanten aus der ganzen Welt: Karl-Friedrich Haas ist seit 35 Jahren Sammler

Vor etwas mehr als drei Jahrzehnten hat Karl-Friedrich Haas die Sammlerleidenschaft gepackt. Seitdem hat er 871 Rüsseltiere aus der ganzen Welt in seinem Ausstellungsraum versammelt

Über 870 Elefanten geben sich in Tiengen ein Stelldichein. Die kleinsten, gerade mal knapp einen Zentimeter großen, sind Leichtgewichte aus Glas. Die größten mit rund einem Meter Körperlange sind aus Holz und etliche Kilo schwer. Diese beeindruckende Sammlung der Rüsseltiere gehört dem Studienrat Karl-Friedrich Haas (85), ehemals Musik- und Englischlehrer am Klettgau Gymnasium Tiengen.

Sein Interesse an den Dickhäutern wurde in seinem 50. Lebensjahr in Sammlerbahnen gelenkt. Ein befreundeter Lehrer hatte zu ihm gesagt, dass mit 50 Zeit sei, noch etwas Neues zu beginnen. "Gut, habe ich geantwortet, dann fange ich an, Elefanten zu sammeln", erzählt Karl-Friedrich Haas. Von da ab sammelte er professionell Elefanten und richtete sich 2009 in seinem Zuhause einen Ausstellungsraum ein. Dort stehen jetzt genau 871 registrierte Elefanten friedlich nebeneinander.

Sie sind nach Materialien sortiert. Die größte Gruppe ist aus Holz. Blickfang sind hier große indische Maharadscha-Elefanten mit kunstvoll geschnitzten Decken und kleinen Glöckchen. Teilweise sind die Holzelefanten bemalt oder mit Schmuckteilen beispielsweise aus Perlmutt und Metall verziert. Die zweitgrößte Gruppe besteht aus Edelsteinen wie Bergkristall, Lapislazuli oder, eine Besonderheit, aus schillerndem Labradorit. Porzellan-, Metall-, Glas- und Kristallelefanten sowie einige wenige aus Elfenbein und anderen Materialien wie Stoff, komplettieren die Sammlung.

Gesucht und gefunden hat Karl-Friedrich Haas die Elefanten größtenteils in Teppich-, Möbel- und Antiquitätengeschäften, aber auch auf Weihnachtsmärkten und Basaren vorrangig in Deutschland und der Schweiz. Sie stammen aus der ganzen Welt und sind teilweise auch direkt in fernen Ländern erworben worden. Größtenteils von Familienmitgliedern, von Verwandten, Freunden und Bekannten, die von Urlaubs- oder Arbeitsaufenthalten einen Elefanten als Geschenk für Karl-Friedrich Haas mitgebracht hatten. Diese geschenkten Elefanten stehen in seinem Ausstellungsraum in extra Vitrinen. Sie ergänzen die bestehende Sammlung, die in Umfang und Vielfalt nicht nur bekennende Elefanten-Fans ansprechen dürfte.

Wer sich für die Sammlung interessiert, kann unter der Telefonnummer 07741/26 42 Kontakt mit Karl-Friedrich Haas aufnehmen.