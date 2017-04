Waldshut Einsichten

Ohne Änderung kein Fortschritt. Mit Augenmaß auf beiden Seiten, sollte es möglich sein, dass die Jungen mit den Alten mitzwitschern können.

Von wegen „wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen“! Alles hat seine Zeit und jede Zeit hat ihr Besonderes. Im Licht der fortschreitenden Erkenntnis muss heute nicht mehr das gelten, was gestern galt. Ohne Änderung kein Fortschritt.



Nicht nur die Einsicht, unsere Umwelt und unsere Mitgeschöpfe pfleglich zu behandeln, ist so gewachsen. Seinen Müll in den nächsten Graben zu kippen ist – für die Allermeisten – mittlerweile ebenso unmöglich, wie einen Wurf junger Katzen zu ertränken. Das ist auch gut so. Möglich sollte es allerdings immer sein, dass Fleischesser und Veganer, Weintrinker und Abstinenzler, Brauchtumspfleger und Neuerer immer noch konfliktfrei miteinander leben können. Freunde der Waldshuter Chilbi zum Beispiel und tief überzeugte Tierschützer, die das Verzehren des Chilbibocks ablehnen. Und Freunde des Zürcher Sechseläutens, des gestern gefeierten traditionellen Frühlingsfests, und Pferdefreunde, die strikt dagegen sind, dass dabei Reiter rund um den brennenden Böög, die den Winter symbolisierende Strohpuppe, galoppieren. Mit Augenmaß auf beiden Seiten, sollte es möglich sein, dass die Jungen mit den Alten mitzwitschern könnten.

