vor 3 Stunden Ursula Freudig Waldshut-Tiengen Einsatz gegen Müll und Dreck: So wird Waldshut-Tiengen sauber gehalten

Das Stadtreinigungsteam des Baubetriebshofs sorgt für eine saubere Stadt. In letzter Zeit haben die Arbeiter festgestellt, dass die Hausmüllentsorgungen in den öffentlichen Abfallkörben zugenommen hat. Da dies gegen bestehende Gesetze verstößt, sollen entsprechende Verbotsformulierungen in die Waldshut-Tiengener Polizeiverordnung aufgenommen werden.