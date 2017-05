Waldshut-Tiengen Einheimische und Touristen können per Fahrrad durch zwei Länder und drei Naturparks radeln

Eine grenzüberschreitende Route für Fahrradfahrer verbindet drei Regionen am Hochrhein. Bad Zurzach Tourismus beteiligt sich im Bereich ohne Naturpark.

Im Garten der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut wurde die Dreipärke-Radtour vorgestellt und durch Landrat Martin Kistler sowie die jeweilige Naturparkpräsidenten eröffnet. Die Lörracher Landrätin Marion Dammann konnte als Vorsitzende des Naturparks Südschwarzwald zahlreiche Behördenvertreter zum Eröffnungsanlass begrüßen. Die Projektleiter der drei Naturparks haben mit bereits bestehenden Teilstücken der Schweiz-Mobil-Routen und dem Südschwarzwald-Radweg eine neue Radtour ausgearbeitet und die drei Naturparks verbunden. Als weiterer Partner beteiligt sich Bad Zurzach Tourismus auf dem parklosen Streckenabschnitt.

Dieses Projekt wurde auch dank der Initiative und finanziellen Unterstützung der Hochrheinkommission ermöglicht. Mit der internationalen Zusammenarbeit will man auf die touristisch und kulturell interessante Landschaft und auf die regionalen Produkte aufmerksam machen. Landrat Martin Kistler bezeichnete die Radroute als das Tor zum Schwarzwald und die Brücke zur Schweiz. Die Projektleiter Lea Reusser (Jurapark Aargau), Holger Wegner (Naturpark Südschwarzwald), Eliane Schouwey (Regionaler Naturpark Schaffhausen) sowie Alex Strittmatter von Bad Zurzach Tourismus stellten die einzelnen Streckenabschnitte mit den jeweiligen Glanzlichtern vor. "Man kommt ab von den großen Flussradwegen", merkte Eliane Schouwey an.

Die Dreipärke-Radtour führt entlang des Hochrheins ins Wutachtal, wo es bei Eggingen in den Schweizer Klettgau ("Chläggi") geht. Über den Jestetter Zipfel führt die Route weiter in den unteren Kantonsteil nach Buchberg. In Eglisau beginnt der naturparklose Streckenabschnitt, der über Bad Zurzach und Koblenz in den Jurapark Aarau führt. Am westlichsten Punkt bei Rheinfelden stößt die Radroute wieder an den Hochrhein. Auf der Runde muss viermal die deutsch-schweizerische Grenze passiert werden. Da sich die Strecken bei der Waldshuter Rheinbrücke sehr nahe kommen, kann der Radfahrer auch zwischen der 91 Kilometer lange Ostrunde und dem 117 Kilometer langen Westabschnitt wählen. Die Streckenlänge der Runde beträgt 208 Kilometer, wobei knapp 3000 Höhenmeter zu bewältigen sind.

Dank der vielfältigen Auswahl an Etappenorten kann der Radler die Rundtour ganz an seine Bedürfnisse anpassen und dabei die Schätze der Naturparks entdecken. "Ich freue mich, wenn die Gemeinde Hallau mit all ihren Sehenswürdigkeiten durch diese Radroute noch bekannter wird", merkte Nadja Hallauer an, die neue Gemeindepräsidentin der Schweizer Kettgaumetropole. Umfangreiche Informationen zur Route und Erläuterungen der Glanzlichter entlang der Strecke gibt es auf der speziell eingerichteten Internetseite (www.dreipaerke-radtour.de). Zudem gibt es auf der Geschäftsstelle des Regionalen Naturparks Schaffhausen in Wilchingen Kartenmaterial zur Tour. Weitere Infos erteilt dort auch Projektleiterin Eliane Schouwey unter Telefon 004152/533 27 07.