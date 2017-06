vor 5 Stunden Uthe Martin Waldshut-Tiengen "Einfach-Klasse!"-Wettbewerb: Liebig-Schule unterstützt Partner in Ruanda

Die Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut hat seit 30 Jahren eine Partnerschule in Ruanda. Geld wird während des Schuljahres gesammelt, etwa an einem freiwilligen Arbeitstag in Betrieben und bei Privatleuten. Im Mittelpunkt steht derzeit der Aufbau einer modernen EDV an der Partnerschule.