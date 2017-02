Waldshut-Tiengen Eine Spende des Modehauses May geht an die Frauenarbeit

Eine Spende des Modehauses May geht an die Frauenarbeit

Das Modehaus May spendet 2000 Euro an den Verein Frauen für Frauen.

2000 Euro spendet das Waldshuter Modehaus May an den Verein Frauen für Frauen. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Verein im Rahmen der Frauenaktionswochen in den Räumen des Modehauses eine Ausstellung zum Thema „Frauen im Krieg und auf der Flucht“ organisiert. Das Geld soll in den Aufbau einer sprachkompetenten Begleitung von Frauen mit Migrationshintergrund fließen. Von links: Daniel Kistner und Sabrina Walenciak vom Modehaus May sowie Marina Schlosser, Ines Zeller und Margarete Weh-Berger vom Vorstand des Vereins Frauen für Frauen.