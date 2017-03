WaldshutTiengen Eine Frau gibt jetzt beim Männergesangverein Oberalpfen den Ton an

Beim Männergesangverein Oberalpfen gibt es personelle Änderungen. Silvia Reichmann löst den Dirigenten Andy Thoma im August ab.

Oberalpfen – Personelle Änderungen gibt es beim Männergesangverein Oberalpfen: Dirigent Andy Thoma gibt im August sein Amt an die bisherige Leiterin des Kinderchors Silvia Reichmann ab. Bereits verabschiedet wurden die zwei Betreuerinnen des Kinderchores, Birgit Ebner und Nadja Schneider. Mit Monika Wilczek, die selbst zwei Kinder im Chor hat, wurde eine Nachfolgerin gefunden. Wer dann ab Herbst die Leitung des Kinderchors übernimmt, steht noch nicht fest. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus Adler konnte der Vorsitzende Markus Eckert auch viele Gäste begrüßen, unter ihnen Ortsvorsteher Armin Arzner und die Vertreter der Vereine.

In seinem Bericht erinnerte Schriftführer Dominik Eckert an die Auftritte des Chores, unter anderem in Krenkingen und Lienheim. Ziel des Ausfluges war Alpirsbach mit Besichtigung der Brauerei und des Klosters. Für einen musikalischen Rahmen sorgte der Chor beim Seniorennachmittag und bei der Bürgerversammlung.

Höhepunkt war das traditionelle Jahreskonzert, das Anfang Dezember mit Gesang und Theater in der Gemeindehalle stattfand. Silvia Reichmann berichtete über den Kinderchor. Im Mittelpunkt des vergangenen Jahres stand die Aufführung des Musicals "Der kleine Kerl vom andern Stern", das in der voll besetzten Halle zu einem Riesenerfolg wurde. Im Juni wurde das Patrozinium in Oberalpfen mitgestaltet, im Juli trat der Chor beim Sommerfest in Bierbronnen und beim Pfarrfest in Unteralpfen auf.

Auch beim Jahreskonzert wirkte der Chor mit, der inzwischen 31 Mitglieder zählt. Kassierer Franz Brunner bedauerte, in seiner Bilanz ein kräftiges Minus ausweisen zu müssen. Edwin Jehle stellte die Statistik vor. Der durchschnittliche Probenbesuch der 28 Sänger lag bei 87 Prozent. Spitze waren Erwin Granacher, Dirk Loos und Vizedirigent Wolfgang Ebe, die kein einziges Mal fehlten. Voll des Lobes für seine Sänger und ihre Auftritte war Dirigent Andy Thoma.

Viel Lob gab es auch für die Theatergruppe und der Regisseurin Gisela Bächle. "Toll, dass das immer so gut funktioniert", so Markus Eckert. Auch Ortsvorsteher Armin Arzner bedankte sich bei den Sängern: "Ihr steht uns bei unseren Veranstaltungen im Dorf immer treu zur Seite, auf Euch ist Verlass."