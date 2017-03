Waldshut-Tiengen Eine Bachkantate erklingt in der Versöhnungskirche Waldshut

Die Kantorei Hochrhein führt gemeinsam mit Projektsängern und professionellen Solisten Johann Sebastian Bachs Kantate BWV 23 „Du wahrer Gott und Davids Sohn“ auf.

Eine besondere musikalische Gestaltung erhielt der Gottesdienst in der evangelischen Versöhnungskirche in Waldshut am Sonntag. Ein Projektchor, bestehend aus Mitgliedern der Kantorei Hochrhein sowie Sängern, die keinem Chor angehören, aber gerne Singen, hat in zweitägiger Probearbeit den Chorpart aus Johann Sebastian Bachs Kantate BWV 23 „Du wahrer Gott und Davids Sohn“ einstudiert. Unter der Leitung von Bezirkskantor Matthias Flierl war der Chor an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligt. Neben einem Barockensemble aus Basel, das teilweise auf historischen Instrumenten musiziert, wirkten die professionellen Solisten Christina Wieland (Sopran) aus Karlsruhe, Franziska Markowitsch (Alt) aus Freiburg, Ferdinand Junghänel (Tenor) aus Wuppertal und Michael Blume (Bass) aus Zürich an der Aufführung in der Waldshuter Versöhnungskirche mit.