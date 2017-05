Waldshut-Tiengen Ein wenig sicherer: Zahl der Straftaten in Waldshut-Tiengen ging 2016 zurück

Die Zahl der Straftaten und Unfälle in Waldshut-Tiengen ist zuletzt leicht gesunken. Sieben von zehn Fällen konnten aufgeklärt werden. Im Video sagt Revierleiter Domenik Reichelt, wie er die Sicherheitslage einschätzt.

Die Zahl der Straftaten in Waldshut-Tiengen ist 2016 leicht gesunken. Insgesamt wurde die Polizei über 1991 registrierte Fälle im Stadtgebiet informiert, 92 weniger als im Vorjahr (2015: 2083; 2014: 1955). "Das sind die Straftaten, die uns bekannt wurden. Über das Dunkelfeld können wir keine Aussagen machen", erklärte Domenik Reichelt, Leiter des Polizeireviers Waldshut-Tiengen. Die Statistik der Kriminalitäts- und Verkehrsunfalllage stellten Vertreter der Polizei in einem gemeinsamen Gespräch mit Oberbürgermeister Philipp Frank und Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamts vor.

Waldshut-Tiengen steht damit als bevölkerungsreichste Stadt wie in den Vorjahren an der Spitze des Landkreises, in dem insgesamt 7304 Straftaten verzeichnet wurden. In Sachen Aufklärung liegt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen mit 69,7 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt (60,2 Prozent). "Im Durchschnitt werden sieben von zehn Fällen aufgeklärt. Die Aufklärungsquote hängt aber auch von der Art des Delikts ab", erläuterte Reichelt. Von den 1991 Straftaten, die sich im vergangenen Jahr in der Doppelstadt ereignet haben, wurde somit bei 1387 Fällen ein Verdächtiger ermittelt – dadurch gilt der Fall in der Polizeistatistik als aufgeklärt.

Auch wenn die Zahl der Diebstähle auf 660 gesunken ist (Vorjahr: 777), stellt diese Deliktsgruppe etwa ein Drittel aller Straftaten in Waldshut-Tiengen dar. Auch Raubdelikte, Betrugsdelikte und Rauschgiftkriminalität haben 2016 nachgelassen. Gestiegen sind dagegen die Fallzahlen im Bereich der Körperverletzung (103, Vorjahr: 113). "Das liegt unter anderem an den regelmäßigen Auseinandersetzungen am Busbahnhof und in Gemeinschaftsunterkünften", so Polizeirat Reichelt. Von den 1035 ermittelten Tatverdächtigen waren 780 Männer. 453 der Verdächtigen hatten keinen deutschen Pass, 148 von ihnen waren Flüchtlinge. Zu ihren Straftaten gehören auch 52 Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylverfahrengesetz (Vorjahr: 89), also beispielsweise der illegale Grenzübertritt. Wie im Vorjahr gab es in der Kreisstadt eine Straftat gegen das Leben. Dies war ein versuchter Totschlag bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Industriestraße, bei dem ein Verdächtiger mit einem Messer zustach.

Die Verkehrsunfallstatistik zeigt 2016 bei den Unfallzahlen in Waldshut-Tiengen einen Rückgang um 13,3 Prozent auf 384. Ausgenommen sind dabei Kleinstunfälle wie Parkrempler. Die Hauptunfallursachen waren wie im Vorjahr das Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren (136 Unfälle), Vorfahrt und Vorrang (79) und Abstand (27).

Tödlicher Verkehrsunfall

Während es im Jahr 2015 noch vier tödliche Verkehrsunfälle gab, davon drei Motorrad-und ein Radfahrer, gab es 2016 ein Verkehrsopfer auf den Straßen in Waldshut-Tiengen zu beklagen. Ein 23-Jähriger war im August zu Fuß auf der B 34 in Höhe des Obi-Marktes unterwegs, als er laut Polizeibericht mit dem Fuß gegen die Beifahrertür eines vorbeifahrenden Autos trat. Unmittelbar danach wurde er von einem weiteren Auto erfasst und tödlich verletzt.