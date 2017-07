Waldshut Ein vielfältiger Rohstoff: Schreiner-Gesellen präsentieren ihre Werke

In der Waldshuter Bildungsakademie präsentiert die Schreiner-Innung derzeit die Werkstücke ihrer Gesellen. Wie vielfältig der Umgang mit dem Werkstoff Holz ist, zeigt ein Blick auf die Kreationen der Prüfungsbesten.

Waldshut - Möbel aus Holz, soweit das Auge reicht: TV-Kommoden, Schreibtische und mehr, von klassisch bis modern. Die Schreiner-Innung präsentierte mit einer Ausstellung in der Waldshuter Bildungs-Akademie die Gesellenstücke ihrer frisch gebackenen Gesellen im Rahmen der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Bewertet wurden die Möbel in zwei Kategorien: der Fertigung und der Gestaltung. Die besten drei Schreiner in der Kategorie Fertigung dürfen an der Leistungsprüfung der Handwerkskammer in Konstanz teilnehmen, die Besten der Kategorie Gestaltung an einer Ausstellung und einem Wettbewerb in Stuttgart.

Zum „ersten Prüfungsbesten“ machten die Prüfer Michael Ebi. Er baute einen Schreibtisch – mit schrägem Seitenteil und Schubladen. Zunächst habe er sich überlegt, wie sein Gesellenstück überhaupt aussehen solle, denn „das Gesellenstück ist ja in der Regel für einen selbst“. So suchte er die Herausforderung in der Schräge. „Im Vorfeld hatte mir jeder davon abgeraten. Mach das nicht, das ist zu kompliziert“, erzählt Michael Ebi. Er machte es trotzdem, probierte herum, zeichnete und feilte an seinem Entwurf – mit Erfolg.

Auch Anna Lena Schneider entwickelte eine eigene Idee: Ein Hängeschrank für die persönlichen Sachen, wie Ausweis und Papiere. Die Besonderheiten: Schließt man den Schrank, ist alles ordentlich verstaut, ist er geöffnet, kann aufgrund einer magnetischen Rückwand das Innenleben an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. „Schwierig für mich war die Arbeit an den Schubladen, da musste ich sehr klein und fein arbeiten“, erklärt sie.

80 Stunden arbeiteten die Gesellen an ihren Stücken: 40 Stunden im Ausbildungsbetrieb und weitere 40 Stunden in der Bildungs-Akademie. Die offizielle Freisprechung findet dann im Oktober statt.