Indlekofen Ein Schuppen in Indlekofen sorgt für Ärger

Der Schopf auf der ehemaligen Mülldeponie in Indlekofen führt zu Diskussionen im Ortschaftsrat. Es liegen aber Unterlagen vor, die den Bau rechtfertigen. Ein Grund für den Ärger ist, dass die Landjugend auf dem Areal nicht mehr ihr großes Fasnachtsfeuer abbrennen kann.

Ein Schuppen auf dem Gelände der ehemaligen Aushubdeponie oberhalb von Indlekofen sorgt derzeit für reichlich Wirbel in dem Waldshut-Tiengener Ortsteil. Auf der jüngsten Sitzung des Indlekofer Ortschaftsrats kam es deswegen zu massiven verbalen Auseinandersetzungen zwischen Ortsvorsteher Hanspeter Schäuble, Lehrer an den gewerblichen Schulen in Waldshut, und dem ehemaligen Ortsvorsteher Wolfgang Gampp.

Bereits auf der Bürgerversammlung des Ortsteils im Januar wurde Ortsvorsteher Hanspeter Schäuble von Gampp vorgeworfen, im Herbst vergangenen Jahres einen landwirtschaftlichen Schuppen auf seinem Grundstück auf der ehemaligen Deponie gebaut zu haben. „Weder Grundstückseigentümer Hanspeter Schäuble, noch ein nicht namentlich genannter Pächter betrieben Landwirtschaft“, erklärte Wolfgang Gampp seinerzeit. Leidtragend sei unter anderem die Indlekofer Landjugend, die auf der ehemaligen Deponie Geld und Arbeit investiert habe und hier bisher alljährlich ihr Fasnachtsfeuer entzündet hatte. Gampp bat damals die Ortschaftsverwaltung, sich der Angelegenheit anzunehmen.

In der Folge hatte der Ortschaftsrat den Sachverhalt überprüfen lassen. Es wurden mehrere Gespräche mit dem Baurechtsamt der Stadt Waldshut-Tiengen und dem Landwirtschaftsamt beim Landratsamt Waldshut geführt, in denen die Voraussetzungen für den Bau des Schopfes erläutert wurden und welche Bedingungen dabei zu erfüllen seien. Ortsvorsteher Hanspeter Schäuble stellte dem Ortschaftsrat seine gesamten schriftlichen Unterlagen mit dem Genehmigungsverfahren zur Verfügung, an dem sowohl das Baurechtsamt der Stadt Waldshut-Tiengen als auch das Landwirtschaftsamt und das Amt für Umweltschutz beteiligt worden waren.

Daraus geht eindeutig hervor, dass rechtlich nichts gegen den Bau des Schuppens einzuwenden ist.

Allerdings stellt man sich im Ortschaftsrat die Frage, warum der Grundstücksbesitzer das Gremium nicht schon während der Zeit des Genehmigungsverfahrens von dem Bauvorhaben informiert hat. Damit wären eine gewisse Transparenz gewährleistet und manch negative Mutmaßungen zu verhindern gewesen.

Auch bedauert man, dass das Fasnachtsfeuer der Landjugendgruppe an dieser Stelle nicht mehr stattfinden kann, da die Brandgefahr zu groß ist. Es wäre allerdings zu erwarten gewesen, so verlautet es aus dem Ortschaftsrat, dass sich Schäuble mit der Landjugend zusammengesetzt hätte und auf die zukünftige Situation hingewiesen hätte. Im günstigsten Fall hätte man damals einen Ersatzplatz für die Fasnachtsverbrennung finden können.

Bei der jüngsten Sitzung wollte Gampp erneut wissen, wer Pächter des Grundstücks sei und ob er landwirtschaftlich tätig sei. Darauf sagte Schäuble: „Die Stellungnahme der Behörden, die aussagen, dass der Bau des Schuppens rechtens ist, liegen vor. Personenbezogene Daten in diesem Fall gehen niemanden etwas an. Wer das überprüfen will, dem steht selbstverständlich der Rechtsweg offen.“ Im Übrigen bezeichnete Schäuble die Vorwürfe, die Gampp ihm mache, als persönlichen Angriff. Letztlich war es Zuhörern und Ortschaftsräten gelungen, die Situation zu deeskalieren. Übrigens: Es bleibt zu erwähnen, dass die Indlekofer Landjugend laut Aussagen eines Indlekofer Bürgers an der Stelle des großen Fasnachtsfeuers in diesem Jahr symbolisch ein kleines Feuer zum Grillen entfacht hatte.