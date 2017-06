Waldshut-Tiengen Ein Platz für alle: Das bietet der neue Generationenplatz "An der Bahn"

In Tiengen wurde der Generationenplatz "An der Bahn" eröffnet. Auf 1500 Quadratmetern gibt es verschiedene Bereiche mit Angeboten für Jung und Alt. Der neue Platz ist der mittlerweile dritte Generationenplatz der Stadt-Waldshut-Tiengen.

Tiengen – Tiengen hat einen neuen Treffpunkt für Jung und Alt: Der Generationenplatz „An der Bahn“, Baubeginn war im Sommer 2016, wurde offiziell eröffnet. Oberbürgermeister Philipp Frank, Bürgermeister Joachim Baumert, Gemeinderäte sowie Vertreter der beteiligten städtischen Einrichtungen und der ausführenden Firmen feierten zusammen mit Anwohnern und Interessierten die Eröffnung. „Wir hoffen, dass der Platz gut angenommen wird und alle pfleglich mit ihm umgehen“, sagte Oberbürgermeister Frank. Er hob hervor, dass zu den vielfältigen Aufgaben einer Stadt auch soziale Bauprojekte wie der Platz gehörten.

Mit seiner Fertigstellung ist die Bebauung und Gestaltung entlang der Tiengener Bahnhofstraße zum Ende gekommen. Auf rund 1500 Quadratmetern hat die Stadt für rund 70 000 Euro einen Ort geschaffen, der allen Altersgruppen Möglichkeiten zum Spielen, Spazierengehen, Verweilen, sich begegnen und treffen bietet. Er besteht aus einem Sandbereich unterm Sonnensegel für die Kleinsten, einem Spielplatz mit Klettergerüst und Rutsche, einem Bereich für Jugendliche, wo sie Tischtennis spielen und mit Hilfe zweier Pfosten, ein Band für Slacklining spannen können. Eine freie bekieste Fläche lädt zum Boulespielen ein und in einem weiteren Bereich, steht ein massiver großer Tisch mit eingearbeitetem Mühle- und Schachbrett, der besonders älteren Anwohnern bereits jetzt ein Treffpunkt ist.

Der Hauskomplex „Seniorenwohnen“ und das Pflegeheim „Haus am Vitibuck“ sind nur ein paar Meter von dem Tisch entfernt. Ruhebänke, Begrünung in Form von Rasen, sieben Hopfenbuchen und Ziersträuchern sowie ein neu hergerichteter Fahrradweg zwischen Bahnlinie und Platz runden das Bild ab. Hergerichtet wurde auch die angrenzende Trafostation der Stadtwerke. Sie wird im Sommer im Rahmen des Sommerferienprogramms Fez bei einer Graffiti-Aktion noch bunter Blickfang werden.

Der Generationenplatz „An der Bahn“ ist unter Einbeziehung der Bürger entstanden. Im Vorfeld wurden in einem Workshop mit Anwohnern und Kindern Anregungen für seine Gestaltung gesammelt, die von den Hohentengener Landschaftsarchitekten Burkhard und Sandler in ihren Planungen berücksichtigt wurden.

Drei Generationenplätze

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat neben dem neuen Tiengener Generationenplatz "An der Bahn" in den vergangenen Jahren zwei weitere in Waldshut gebaut und gestaltet: Neben dem Kino Albrecht an der Bernhalde und in der Bergstadt.