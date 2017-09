Waldshut-Tiengen Ein Ort feiert gemeinsam: Aichener Dorffest kommt bei Gästen gut an

Das diesjährige Aichener Dorffest stand ganz unter dem Motto "Ab ins Beet". Der Gemischte Chor präsentierte dabei ein Hochbeet. Die Kaffeestube der Landfrauen lockte mit 110 Kuchen und Torten.

Das Dorffest in Aichen ist sehr beliebt – und das schon seit 1977, als das Dorf den Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ gewann. Damals haben die Bewohner spontan gefeiert, und da kam der Gedanke auf, zur Erinnerung jedes Jahr ein Dorffest zu veranstalten.

In diesem Jahr, beim nun schon 41. Dorffest, lautete das Motto: „Ab ins Beet“. Insbesondere am Sonntag konnten die Organisatoren sich über zahlreiche Besucher freuen. Aber auch schon am Samstag wurden, gemessen an den mäßigen Wetterbedingen, viele Gäste verzeichnet.

Zum Auftakt spielte der Musikverein Aichen, und Ortsvorsteher Christian Maier tätigte mit einem Hammerschlag den Fassanstich. Bis heute beweisen die Aichener Gemeinschaftssinn. Durch das Dorf zogen verschiedene Düfte, denn jeder Verein hat seine eigene Speisekarte. Schaschlik, Gyros, Schnitzel, Bratwurst, Flammkuchen und Salatteller standen zur Auswahl bereit. Zur Unterhaltung spielten am Samstag im Festzelt die Lustigen Steinbachtaler, im Zelt des Gemischten Chores trat der Alleinunterhalter Heinz Burgert auf. Die Kaffeestube der Landfrauen war dem Thema angepasst dekoriert. Nicht weniger als rund 110 Kuchen und Torten standen bereit.

Das Frühschoppenkonzert am Sonntag übernahm der Musikverein Welschingen aus dem Hegau. Die musikalische Unterhaltung am Nachmittag bestritten der Musikverein Ober-/Unterwangen und die Trachtenkapelle Niederwihl.

Im Foyer der Halle waren alte Fotografien von Aichen und Umgebung ausgestellt, zusammengetragen von Matthias Milles. Beim Marktstand der Landfrauen gab es Zwiebelzöpfe, Marmelade, Honig, Likör und Türkränze. Das typische Aichener Bauernbrot wurde vom gemischten Chor angeboten. Für die Kinder drehte sich das Zirkus-Karussell, und mit der Jugendgruppe wurde gebastelt und gespielt. Großen Anklang fand auch das Kinderschminken. Die aufwendigen Dekorationen der Festzelte und Buden fanden ebenso große Beachtung.