Waldshut Ein Kölner als Geltentrommler

Das traditionelle Wecken der Geltentrommler hat am Donnerstag ein Kölner begleitet. SÜDKURIER-Volontär Lukas Schäfer berichtet über sein erstes Erlebnis in der Waldshuter Fasnacht.

„Hättest du Lust, am schmutzigen Donnerstag die Geltentrommler zu begleiten?“ Da mir als Rheinländer die Begriffe Schmutziger Donnerstag und Geltentrommler völlig unbekannt waren, antworte ich mit Ja, ohne zu ahnen, was mich da erwartet. Am Donnerstag stehe ich also um 4.45 Uhr in der Früh mit schweren Augen im weißen Leinenhemd am Oberen Tor in Waldshut. Mit einem etwas unsicheren Gefühl hoffe ich, dass noch andere Geltentrommler auftauchen. Doch innerhalb kürzester Zeit versammeln sich immer mehr Geltentrommler an der Narrenzunft. „Sie sind bestimmt der Volontär vom SÜDKURIER“, werde ich freundlich begrüßt. „Ja genau“, antworte ich verdutzt und frage mich, warum ich so einfach erkannt wurde. Doch schnell bemerke ich meinen Fehler: Ich bin der einzige Geltentrommler, der sein Gesicht schon vor dem Wecken mit Mehl geschminkt hat.

Pünktlich auf den Glockenschlag beginnen die Geltentrommler um fünf Uhr mit dem Wecken der Bürger. Auch ich bin schlagartig hellwach, denn so laut habe ich mir die Gelten nicht vorgestellt. Mit einem ohrenbetäubenden Lärm setzt sich die Gruppe in Bewegung. Wenn ich das in Köln machen würde, staune ich noch, wäre ich spätestens am Dom meine Trommel los. Doch in der Innenstadt freuen sich die Menschen über das Spektakel, manche winken uns aus ihrem Fernster zu. Na gut, wenn das hier so üblich ist, dann wollen wir mal ordentlich Lärm machen. In der Rheinstraße bleibt die Gruppe plötzlich stehen und schaut zu einem Fenster hoch. „Narri Narro“, rufen die Narren hinauf und trommeln noch lauter als vorher. „Da hat es ein Zunftmitglied nicht rechtzeitig aus den Federn geschafft“, erklärt mir ein Hansele, die sich dem Umzug ebenfalls angeschlossen haben.

Nachdem die Waldshuter Innenstadt geweckt wurde, geht es nun durch die Bismarckstraße in die Unterführung. Durch den engen Tunnel wird das Trommeln natürlich noch deutlich lauter, aber die Akustik ist unbeschreiblich. An der Bäckerei Küpfer versammeln sich die Geltentrommler und legen ihre Gelten ab. Fast etwas enttäuscht frage ich mich, war es das schon wieder mit dem Wecken? Nein. Die Narren rufen im Chor ihren Fastnachtsspruch. Thomas Küpfer erscheint mit zwei Blechen frischen Berlinern. Beherzt beißen alle zu. Jetzt bin ich nicht mehr der einzige Geltentrommler mit einem weißen Gesicht. Die ersten Menschen bahnen sich ihren Weg durch die Narren in die Bäckerei, um sich für den anstehenden Arbeitstag zu versorgen. Doch an Arbeit denkt in diesem Augenblick keiner der Narren.

Gesättigt geht es über die Brückenstraße zurück in die Innenstadt. Das monotone Trommeln und die Narrenrufe erklingen jetzt noch fröhlicher als vorher. In der Wallstraße hält der Zug, um sich die leckeren Brezeln der Bäckerei Gamp schmecken zu lassen. Ein Glück, dass ich noch nicht gefrühstückt habe. „Jetzt gibts die leckere Mehlsuppé“, freuen sich die Geltetrommler, als wir uns auf den Weg zum Rheinischen Hof machen.

Auf die Mehlsuppe bin ich besonders gespannt. Bislang kenne ich sie nur von Bildern, die nicht wirklich appetitanregend aussahen. Im brechend vollen Rheinischen Hof warten weitere Zunftmitglieder. Zu fröhlicher Musik, die eigentlich eher zum Ballermann passt, probiere ich den ersten Löffel Mehlsuppe. Schmeckt ungewöhnlich, doch die Geltentrommler lassen sich ihre Suppe ausgelassen schmecken. Glücklich sehen sie aus, und auch ich hatte an diesem Morgen wirklich viel Spaß. „Atemlos durch die Nacht“ schallt aus den Boxen. Passt eigentlich nicht, denn atemlos war in dieser Nacht wirklich niemand.

Wecken hat Tradition

Der Geltentrommler der Narrenzunft Waldshut weckt die Bürger traditionell zum Beginn der Fasnachtszeit um fünf Uhr in der Früh. Bekleidet ist der Geltentrommler mit einem weißen Leinenhemd, einer weißen Zipfelmütze, einem roten Halstuch und schwarzen Schuhen. Er tägt einen Holzbottich (Gelte). Jeder sollte mitmachen können, egal ob reich oder arm. Als Gesichtsmaske nutzt der Geltentrommler Mehl. Am schmutzigen Donnerstag ziehen die Geltentrommler lautstark durch die Innenstadt. Beendet wird das Wecken mit der traditionellen Mehlsuppe.