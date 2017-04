Tiengen Ein Förderverein für die Peter Thumb Kirche in Tiengen gründet sich

Die Gründungsversammlung des Fördervereins Gemeinschaft zum Erhalt der Peter Thumb Kirche in Tiengen gibt sich eine Satzung und einen Vorstand. Pfarrer Ulrich Sickinger übernimmt das Amt des Vorsitzenden.

Rund 40 interessierte Zuhörer hatten sich auf Einladung der Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt zur Gründungsversammlung des Fördervereins Gemeinschaft zum Erhalt der Peter Thumb Kirche in Tiengen im Pfarrsaal in Tiengen eingefunden. Pfarrer Ulrich Sickinger machte in seiner Begrüßung deutlich, dass zur Renovierung und zum Unterhalt der kirchlichen Gebäude in der Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt Tiengen regelmäßig große Summen aufgebracht werden müssten und daher der Förderverein nicht auf Zeit, sondern für die Zukunft gegründet werden soll.

Aktuell soll der Verein zunächst einmal mithelfen, den Eigenanteil der Pfarrgemeinde für die anstehende Sanierung der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Höhe von rund 400 000 Euro aufzubringen. Er freute sich über das Interesse der Anwesenden und sagte: „Wir brauchen Sie.“ Architekt Axel Völke gab einen Überblick über den Gebäudebestand in der Pfarrgemeinde und den Sanierungsbedarf sowie über die in den zurückliegenden Jahren getätigten Baumaßnahmen. Ausführlich zeigte er in einer Bildpräsentation die teilweise markanten Gebäudeschäden der Peter Thumb Kirche, die in einer ersten Phase der Außenrenovierung für die Summe von rund 2,1 Millionen Euro behoben werden sollen. Kantor Oliver Schwarz-Roosmann erläuterte den Sanierungsbedarf an der Orgel. Werner Dörflinger unterstrich die große Herausforderung für die Pfarrgemeinde, sowie die besondere Bedeutung des Meisterwerks von Peter Thumb, das sich auch als Konzertraum weit über die Gemeindegrenzen hinaus einen besonderen Namen gemacht habe.

Danach ging es an die Formalitäten. Unter der Regie von Werner Dörflinger wurde das Einvernehmen zur Gründungsversammlung hergestellt, die vorbereitete Satzung beschlossen sowie der Mindestmitgliedsbeitrag auf 60 Euro jährlich festgelegt. Danach erfolgte die Vorstandswahl mit folgendem Ergebnis: Vorsitzender ist Pfarrer Ulrich Sickinger, stellvertretender Vorsitzender ist Werner Dörflinger, Schriftführer und ebenfalls stellvertretender Vorsitzender ist Eberhard Völkle, Schatzmeister ist Ulrich Jahn. Zu Kassenprüfern wurden Waldemar Herz und Michale Wedele gewählt. Außerdem wurde die Einrichtung eines Beirats beschlossen. Der Verein wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht Waldshut eingetragen. Abschließend bedankten sich Pfarrer Sickinger und Werner Dörflinger bei den Anwesenden und hofften auf zahlreiche Beitrittserklärungen.

Interessenten, die dem Verein beitreten wollten, erhalten beim Pfarrbüro Tiengen die Beitrittserklärung und Auskünfte unter der Telefonnummer 07741/20 93 oder per E-Mail (tiengen@st-verena.de).