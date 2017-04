vor 5 Stunden Manfred Herbst Exklusiv Waldshut-Tiengen Ein Espresso bitte, politisch korrekt!

In Zeiten, in denen "Mohrenköpfe" richtig "Schaumküsse" heißen müssen und "Zigeunersauce" als "scharfe Sauce" tituliert wird, wird es zunehmend schwierig, auch korrekt zu schenken. So bleibt denn auch das Osternest von Manfred Herbst dieses Jahr leer, denn auch Eier dürften vielleicht manchem Veganer gegen den Strich gehen...