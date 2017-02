Zahlreiche Unternehmer informieren sich beim Themenabend Eigenstromproduktion im Handwerk über die Möglichkeiten von Energieeffizienzmaßnahmen und der Eigenstromproduktion mittels Photovoltaikanlagen.

Waldshut –„Nutzen Sie Sonnenstrom, es lohnt sich!“, so die wörtliche Kernaussage von Martin Völkle, dem Vorstand der BürgerSolar Hochrhein während des Themenabends „Eigenstromproduktion im Handwerk“ der Energieagentur Lörrach GmbH und der Energieagentur Schwarzwald Hochrhein GmbH in der Bildungsakademie Waldshut. Bis zu 60 Prozent an Eigenverbrauch ließen sich durch Photovoltaikanlagen in Verbindung mit intelligenten Speichersystemen erreichen. Besonders für Klein- und Mittelstands-Unternehmen lohne eine solche Kompensation gerade zu Spitzenzeiten. Zu den verschiedenen Konstellationen gehören Eigenverbrauch- und Pachtmodelle. Die Rentabilität ist jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich und eine Beratung lohnt sich.

Franziska Kennemann, Effizienzmoderatorin von der Kompetenzstelle Energieeffizienz Hochrhein Bodensee (KEFF), informierte die rund 50 Teilnehmer über weitere Möglichkeiten der Energieeffizienzsteigerung bei Querschnittstechnologien. Nach einer Dena-Studie ließen sich alleine bei der Beleuchtung durchschnittlich bis zu 70 Prozent einsparen, mit der richtigen Einstellung von Druckluftanlagen, die oft mit zu viel Druck betrieben werden, sind es bis zu 50 Prozent und bei Pumpensystemen bis zu 30 Prozent. Viele dieser Posten sind für KMUs zudem förderfähig. Mathias Muschal von der Energieagentur Lörrach ging auf gesetzliche Herausforderungen, aber auch Chancen und Fördermittel ein. So gehen gesetzlich vorgegebene Energieeffizienzmaßnahmen auch mit einer Auftragszunahme für den ausführenden Handwerker einher, in das notwendige Know-how gemachte Investitionen vorausgesetzt.

„Das Ziel des Themenabends ist es, Investitionen in den Klimaschutz anzuregen. Für unsere regionale Wirtschaft bietet das enorme Vorteile“, sagte Ingo Husemann, Amtsleiter für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr im Landratsamt Waldshut. Jan Münster, Geschäftsführer der Energieagentur Lörrach informierte über die Auswirkungen des Klimawandels und die ambitionierten Ziele des Klimaschutzplans 2050, die mithilfe der gesetzlich vorgegebenen Energieeffizienzmaßnahmen und dem Handwerk als „natürlichem Partner“ erreicht werden sollen.