Waldshut-Tiengen Ehrungen und Wahlen beim FC Tiengen 08

Rund 60 Mitglieder konnte Präsident Armin Leichenauer zur Hauptversammlung des FC Tiengen 08 im Vereinsheim beim Langensteinstadion begrüßen.

Bei den anstehenden Teilwahlen wurde er von den Mitgliedern in seinem Amt bestätigt, ebenso Jasmin Rastoder (Leiter Sportabteilung), Alexander Huber (Leiter Finanzen), Michael Wolff und Peter König (Beisitzer). Lothar Kromer stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl, Frank Hesse übernimmt zukünftig das Amt des Schriftführers. Neu gewählte Kassenprüfer sind Julian Strunk und Gerda Baschnagl.

Ehrungen standen ebenfalls auf dem Programm. Ehrenpräsident Ewald Maier überreichte für 15-, 25-, 40-, und 50-jährige Mitgliedschaften Urkunden und Vereinsnadeln. Dass der FC Tiengen 08 ein sehr aktiver Verein mit einer ausgeprägten Jugendarbeit ist, wurde in den Berichten der Leiter der verschiedenen Abteilungen – Geschäftsführung, Sport, Jugend, Finanzen, Alte Herren und Partnerschaftskomitee Courtenay – deutlich. Die erste Mannschaft des FC Tiengen 08 schloss die vergangene Saison auf dem dritten Platz ab. Hauptziel ist es nach Aussage von Trainer Georg Isele, weiterhin eine gute Rolle in der Bezirksliga zu spielen. Bernd Glasstetter informierte ausführlich über die Jugendabteilung, in der über 200 Kinder und Jugendliche aktiv sind. Den größten Erfolg feierte die C1 Jugend, die den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat. 2016 wurden für die Jugend Trikots und Bälle angeschafft und ihr größter Wunsch, ein neuer Bus, könnte sich dieses Jahr erfüllen. Seine Anschaffung ist nach Aussage von Finanzchef Alexander Huber, geplant.

Huber konnte ein im Vergleich zum Vorjahr besseres Bilanzergebnis präsentieren, dies vor allem, weil 2015 Sonderausgaben für den Kunstrasen und das 50-jährige Partnerschafts-Jubiläum mit Courtenay die Kasse strapaziert hatten. Von Geschäftsführer Rainer Schillinger waren mit Blick auf die Finanzen auch kritische Worte Richtung DFB zu hören. „Er kümmert sich nur bescheiden um uns Amateure und vergisst, dass die Keimzelle des Fußballs in den Vereinen liegt“, sagte er. Vereinsintern forderte er verstärkte Anstrengungen zur Gewinnung neuer Sponsoren und einen besseren Besuch der Spiele, auch die der Jugend, durch die Mitglieder. Doris Kaiser-Klormann vom Vorstand des Sportausschusses Tiengen dankte dem FC Tiengen 08 für sein weit über das Fußballspielen hinausgehende Engagement. Zum Abschluss demonstrierte der Verein Einigkeit mit dem gemeinsam gesungen FC-Lied.

Ehrungen

Für langjährige Migliedschaft wurden Ahmet Polat , Jan Weißenberger, Klaus Wassmer, Reinhard Maier, Martin Krieg, Armin Leichenauer, Michael Kleemann, Hasan Gencer, Thomas Dörflinger, Raimund Wöhrle, Ottilie Koller, Daniel Pietzke, Felix Malzner, Peter König, Fred Herr, Michael Jockers, Otmar Böhler, Hans Elisch und Norbert Scheinpflug geehrt.