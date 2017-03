Kreis Waldshut Ehrungen und Abschied im Landratsamt gibt es für langjährige Mitglieder

Acht Mitarbeiter des Landratsamts Waldshut gehen nach Jahrzehnten im Öffentlichen Dienst in den Ruhestand. Zwei treue Mitarbeiter feiern zudem Arbeitsjubiläum.

In einer Feierstunde im Landratsamt Waldshut ehrte Landrat Martin Kistler zwei Mitarbeiter für ihr langjähriges Engagement und die hervorragende Arbeit für den Landkreis. Außerdem verabschiedete er acht Mitarbeiter in den Ruhestand, teilt das Landratsamt mit. In den Ruhestand verabschiedet wurde Franz Beck. Mehr als 47 Jahre war er als Forstwirt tätig, davon seit der Verwaltungsreform 2005 im Forstbezirk Ost in Bettmaringen. Die Interessen der Kollegen des Forsts vertrat er zudem als Mitglied des Personalrats des Landratsamts.

Nach mehr als 37-jähriger Tätigkeit im Öffentlichen Dienst trat Günter Eichinger in den Ruhestand. Er war seit 1983 als Sachbearbeiter beim Kreisjugendamt tätig. Viele Jahre arbeitete er dort zudem als stellvertretender Abteilungsleiter im Bereich der Amtsvormundschaften und Beistandschaften. Ebenfalls in den Ruhestand ging Lothar Denz. Fast vier Jahrzehnte übernahm er im Landwirtschaftsamt die Aufgabe als Pflanzenbauberater. Außerdem stellte er sein Wissen mehrere Jahre als Mitglied im Prüfungsausschuss für die Abschlussprüfung im Beruf Landwirtschaft zur Verfügung. Eugen Vogelbacher, Forstwirt des Forstbezirks Süd in Waldshut-Tiengen, ist nach 35 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden. Mit hohem Engagement und großer Zuverlässigkeit sowie fachlicher Kompetenz habe er alle zum Erhalt und für die Nutzung des Waldes erforderlichen Aufgaben erledigt, so Kistler.

Als Verwaltungsangestellte arbeitete Gudrun Wolf in verschiedenen Ämtern des Landratsamtes fast 35 Jahre im Öffentlichen Dienst. Die letzten 25 Jahre war sie davon beim Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit angestellt. Auch sie wurde in den Ruhestand verabschiedet. Martha Christen trat nach über 30 Jahren Sachbearbeitung ebenfalls in den Ruhestand. Als Verwaltungsfachangestellte in der Holz- und Lohnsachbearbeitung war sie anfangs innerhalb des Kreisforstamts im Forstbezirks Ost und ab 2015 im Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung in der Holzverkaufsstelle in Stühlingen tätig.

Vor knapp 30 Jahren begann Anita Vogt ihre Tätigkeit als Mitarbeiterin im Öffentlichen Dienst. Seither war sie im Gesundheitsamt im Sachgebiet der Gesundheitspflege, vor allem in der Tuberkulosefürsorge, beschäftigt. Auch sie wurde in den Ruhestand verabschiedet. Auch Ingrid Schmidt hat den Ruhestand nun vor sich. Im Jahr 1993 begann sie ihren Dienst in den Schulsekretariaten der Langensteinschule und der Wutachschule in Tiengen. Mit viel Geschick und Diplomatie meisterte sie die vielfältigen Sekretariatstätigkeiten sowie die Betreuung der Schüler und des Kollegiums, so der Landrat.

Eberhard Straub wurde von Kistler für sein 40-jähriges Dienstjubiläum geehrt. 1987 begann er seinen Dienst als Arzt im Gesundheitsamt Waldshut, bereits 1989 wurde ihm die Stellvertretung des Amtsarztes übertragen. Seit April 2006 ist er Leiter des Gesundheitsamts. Das 25-jährige Dienstjubiläum im Öffentlichen Dienst konnte Albert Bornhauser-Urner feiern. Seit 2003 arbeitet er als Vollstreckungsbeamter beim Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung. Er übe diese Tätigkeit immer mit viel Engagement, Sorgfalt und dem notwendigen Einfühlungsvermögen aus, so der Landrat.