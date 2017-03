Ehepaar schlägt bewaffnete Räuber in die Flucht

Wegen massiver Gegenwehr ohne Beute flüchteten laut Polizeibericht zwei Männer, die am Mittwochnachmittag bei Dogern ein älteres Ehepaar mit Messern bedroht und Wertsachen gefordert hatten.

Zwei noch unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag ein älteres Ehepaar am Rheinufer in Dogern zwischen Aubecken und Fluss mit Messern bedroht und Autoschlüssel, Handy und Geld gefordert. Wie die Polizei berichtet, scheiterte der Überfall jedoch aufgrund entschlossenen Gegenwehr. Die Täter seien ohne Beute in Richtung Kraftwerk Dogern/Albbruck geflüchtet. Beschreibung der Männer: 18 bis 24 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß; schlank, sportlich, dunkle Hosen und schwarze Anoraks, mit Wollmützen maskiert. Laut Angaben der Opfer sprachen die beiden gebrochen Deutsch, es könne sich um Osteuropäer oder Südosteuropäer gehandelt haben. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, dazu wurden auch die Grenzbehörden und die Polizei des angrenzenden Kantons Aargau verständigt. Die Kriminalpolizei (Telefon 07761/93 45 00) ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich zu melden.