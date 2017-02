Die weißgrünen Elektroautos des E-Car-Sharing-Projektes stehen in Waldshut-Tiengen öfter an den Ladesäulen, als sie letztendlich im Straßenverkehr eingesetzt werden. Eine Glosse von Lukas Schäfer

Sie stehen stundenlang in der Innenstadt von Waldshut, ohne wirklich gefahren zu werden: Die fünf weißgrünen Elektroautos des E-Car-Sharing-Projektes. Dabei wurden sie einst der Umwelt zuliebe von My-e-car und den Stadtwerken realisiert, um für sauberere Mobilität zu sorgen. Gleichzeitig dienen die Flitzer als Maßnahme des Klimaschutzprojektes der Stadt.

Ein Stellplatz besteht aus einer Ladestation und zwei Stellflächen für Elektroautos. Die eine ist für das weißgrün lackierte E-Auto, die andere für fremde Elektroautos. An fünf verschiedenen Ladestationen in Waldshut-Tiengen können die Fahrzeuge geladen werden. Bei den Bürgern scheint das Konzept jedoch bislang noch nicht angekommen zu sein: Seit mehreren Wochen stehen die beiden Autos in der Bismarckstraße und am Hochrheingymnasium, ohne gefahren zu werden. Die Stellplätze für fremde Elektroautos bleiben leer. Eine Aufschrift an der Station erklärt: "Laden ja, Parken nein." Täglich stehen die Flitzer mit ihren Ladekabeln an den gekennzeichneten Ladestationen, um für Kunden jederzeit fahrbereit zu sein. Nur im Verkehrsbild tauchen die Wagen bisher viel zu selten auf.

Auch die Höchstparkdauer von zwei Stunden gilt anscheinend nicht für die E-Autos, denn sie parken ja nicht, sondern laden. Und zwar fast den ganzen Tag lang. Der Natur zuliebe.

