Waldshut Doppelerfolg für Abiturientin bei Schülerwettbewerben

Clara Lauer vom Hochrhein-Gymnasium Waldshut hat bei einem Schülerwettbewerb einen Preis des Landtags erhalten und wurde auch für eine Arbeit zum Thema Europa ausgezeichnet.

„Komm heraus, mach mit!“, so lautete das Motto des Schülerwettbewerbs des Landtags von Baden-Württemberg zur Förderung der politischen Bildung. Diesem Aufruf folgte Clara Lauer vom Hochrhein-Gymnasium Waldshut sehr erfolgreich und erhielt für ihren Beitrag einen zweiten Preis. Als Thema wählte sich die Schülerin aus der Klassenstufe 12 die demografische Entwicklung in Deutschland und deren Folgen für politische Entscheidungen auf allen Ebenen der Gesellschaft. So untersuchte Clara Lauer insbesondere die Rentenpolitik und setzte sie vergleichend sowie durchaus provozierend in Beziehung mit Maßnahmen zur Förderung von Jugendlichen und jungen Familien.

Einige Thesen ihrer Arbeit stellte die Gymnasiastin im Rahmen der Preisverleihung, zu der die Schulleitung des Hochrhein-Gymnasiums eingeladen hatte, zwei Vertretern aus der Landes- und Kommunalpolitik vor: Felix Schreiner (CDU), Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg, sowie Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank waren gekommen und hörten interessiert zu. „Kompliment!“, erklärten beide und beglückwünschten die Schülerin. Wieder einmal werde die Aussage, die heutige Jugend sei an politischen Themen nicht interessiert, eindrucksvoll widerlegt. Schreiner fühlte sich an seinen eigenen Politik-Einstieg zu Schülerzeiten erinnert und OB Philipp Frank erwähnte die Idee des Achter-Rates, in welchem Schüler der Klassenstufe 8 an Politik beratend mitwirken können.

Auch ihre Teilnahme am europäischen Wettbewerb „In Vielfalt geeint – Europa zwischen Tradition und Moderne“ war für Clara Lauer von Erfolg gekrönt. Ihr hierfür eingereichter Text befasste sich aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums mit zwölf ausgewählten Luther-Thesen, die sie auf deren Gültigkeit im heutigen Gesellschaftskontext prüfte. Clara Lauer, die sich im Anschluss an ihr bald bestandenes Abitur ein gesellschaftswissenschaftliches Studium vorstellen kann, darf als Anerkennung für die beste Arbeit zum Thema an einem viertägigen Politikseminar der Friedrich-Ebert-Stiftung in Straßburg teilnehmen.