Albbruck Dirigent Markus Hoppe (Musikverein Unteralpfen): "Für das Jubiläumsfest haben wir keine Mühen gescheut"

Auf einen Kaffee mit... Markus Hoppe. Der Dirigent des Musikvereins „Harmonie“ Unteralpfen spricht über das 125-jährige Bestehen des Vereins, das vom 15. bis 17. September gefeiert wird. Was die Besucher neben dem Bezirksmusikfest erwarten dürfen, erfahren Sie hier.

Herr Hoppe, ein großes Fest zu organisieren, ist für einen Verein sicher ein gewaltiger Kraftakt.

Für unseren Vorsitzenden Daniel Ebner, das Vorstandsteam und das Festkomitee gab es bisher jede Menge zu tun. Seit zwei Jahren arbeiten wir daran, unser 125-jähriges Jubiläum und das Bezirksmusikfest zu organisieren. Erst werden Ideen gesammelt, dann wird diskutiert, was gut und was weniger gut ist, bevor man zur operativen Planung übergehen kann. Das ist mit viel Zeitaufwand verbunden. All das haben wir mit großem Engagement getan, um unserem Publikum an den drei Tagen ein reichhaltiges Programm und ein abwechslungsreiches Wochenende bieten zu können.

Ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen, ist sicherlich auch eine besondere Herausforderung.

Ja, aber wir hoffen, dass uns das gelungen ist. Am Freitagabend, zum Auftakt des Festes, stellt die Zimmermannszunft einen Jubiläumsbaum. Bei dem anschließenden Blasmusik-Battle mit drei Vereinen geht es darum, beim Publikum und bei der Jury mit seinen musikalischen Beiträgen zu punkten und einen Sieger zu küren. Am Samstagabend treten die „Fääschtbänkler“ auf, ein Shooting-Star in der Festzeltunterhaltung. Ein weiterer Höheunkt wird am Sonntagabend mit der „Nacht der guten Laune“ geboten, mit Hansy Vogt, Liane und den Feldbergern, ein Abend, der sicher ein breites Publikum ansprechen wird. Wer will da schon zu Hause bleiben? Am Sonntag ist der Bezirksmusiktag mit Sau-Fest und dem Auftritt des Gesamtchors. Die Festansprachen werden von unserem Schirmherrn, Bürgermeister Stefan Kaiser, und vom Präsidenten des Blasmusikverbandes, Felix Schreiner, gehalten.

Auch aus finanzieller Sicht steht für den Verein einiges auf dem Spiel.

Um ein attraktives Programm bieten zu können, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Die Auslagen sind nicht unerheblich. Ein Fest in dieser Größenordnung zu stemmen, ist heute ohne Sponsoren kaum noch möglich.

War es schwierig, Hansy Vogt, Liane und die Feldberger zu verpflichten?

Ein rechtzeitiger Beginn der Planung ist Voraussetzung, dass eine solche Verpflichtung klappt. Hier waren wir gut im Timing.

Warum hat sich der Verein für ein Festzelt entschieden?

Ein Festzelt hatten wir zum letzten Mal 1992, bei unserem 100-jährigen Jubiläum. Ein Zelt hat einen besonderen Charakter und bietet vielen Gästen Platz. Sollte es kühler werden, steht uns auch eine Heizung zur Verfügung. Damit können wir in jedem Fall, auch in Verbindung mit einem ansprechenden Zeltschmuck, eine gemütliche Atmosphäre garantieren.

Welche Faktoren sind für den Erfolg des Festes entscheidend?

Wichtig ist eine gute Werbung, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit. Es gilt, die Leute in der Region zu informieren und die Neugier zu wecken. Eine weitere Attraktion ist für viele Besucher das Oldtimer- und Unimogtreffen, das wir am Sonntag auf dem Programm haben. Hoffentlich meint es Petrus gut mit uns, so dass möglichst viele Besucher mit uns feiern können. Hierzu wünsche ich schon jetzt allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt und schöne Stunden in Unteralpfen.

Der Musikverein Unteralpfen tritt ja selber nicht auf.

Das ist richtig, denn alle 70 Musiker werden gebraucht, um eine reibungslosen Betrieb und einen guten Service sicher zu stellen. Daneben sind 120 weitere Helfer im Einsatz. Ohne sie wäre es nicht möglich, ein Fest in dieser Größenordnung zu bewerkstelligen.

Dann kann ja der Dirigent an diesen Tagen die Hände in den Schoß legen.

Wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht tun werde. Am Freitag leite ich den Ablauf des Blasmusik-Battles und mache in der Jury mit. Am Samstag arbeite ich dort mit, wo ich gebraucht werde. Am Sonntag betreue ich die Gastvereine und leite den Gesamtchor.

Sie selbst sind im Musikverein Unteralpfen groß geworden.

Mit elf Jahren bin ich dem Verein als aktives Mitglied beigetreten. Nach Ablegen der Dirigentenprüfung im April 1986 war ich ab Januar 1987 als Vize tätig und seit Januar 1993 als Dirigent. Außerdem war ich von 1999 bis 2009 Bezirksdirigent und seit 2008 dirigiere ich auch die Musikgesellschaft Döttingen. Meine Erfahrung mit dem Publikum: Keiner weiß, warum es schön klingt. Ist es aber mal nicht so, wissen es alle besser, besser als der Dirigent. Die Hälfte der Dirigentenarbeit kann man der musikalischen Seite zuordnen, die andere Hälfte ist man als Pädagoge und Psychologe gefordert. Das erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl. Eine Vielzahl von Musikern zu einer Einheit zu formen und das gemeinsam Erarbeitete auch gemeinsam zu genießen, ist für mich etwas Besonderes. Dabei läuft vieles im Hintergrund ab und ist mit großem zeitlichen Aufwand verbunden. Das ist nur zu schaffen, wenn die ganze Familie mitzieht.

Ihre Familie ist ja auch im Verein engagiert.

Ja, das ist so. Meine Frau Manuela bildet die Blockflötenschüler aus und spielt mit meiner Tochter Tamara Saxophon. Marleen spielt Querflöte. Beide Mädels kann man ab und an auch singen hören. Tamara bildet schon seit Jahren die Klarinetten- und Saxophonschüler aus. Vor sechs Jahren hat sie ebenfalls die Dirigentenprüfung abgelegt. Marleen betreut seit Beginn des Jahres, zusammen mit Lorena Rebsamen, die Jugend. So dreht sich in unserem Haus vieles um unsere gemeinsame Leidenschaft, die Blasmusik. Ohne den Beistand und die Unterstützung meiner Frau wäre das in diesem Umfang nicht machbar gewesen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar.

Zur Person

Markus Hoppe (54) wohnt in Unteralpfen. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und ist Mitarbeiter der Firma Sto. Mit elf Jahren trat er dem Musikverein bei, 1986 legte er die Dirigentenprüfung ab, erst amtierte er als Vize, seit Januar 1993 ist er Dirigent. Außerdem war er zehn Jahre als Bezirksdirigent tätig und seit 2008 ist er auch Dirigent der Musikgesellschaft Döttingen, Schweiz.