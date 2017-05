Waldshut-Tiengen Dirigent Frank Pohl von der Stadtmusik Waldshut nimmt Abschied

Pohl leitet zum letzten Mal das Jahreskonzert am 13. Mai in der Stadthalle in Tiengen. Sein Nachfolger wird der Dirigent und Trompeter Daniel Frank aus Grenzach-Wyhlen.

Waldshut – Die Stadtmusik Waldshut bereitet sich auf ihr Jahreskonzert 2017 vor. Das Orchester probt intensiv an den Stücken, die am Samstag, 13. Mai, auf dem Programm stehen. Das Jahreskonzert steht dabei unter ganz besonderen Vorzeichen, und das liegt nicht nur am Ort, der Stadthalle Tiengen. Aufgrund der Sanierung der Stadthalle Waldshut wird die Stadtmusik mit ihrem Jahreskonzert zu Gast in Tiengen sein. Die große Besonderheit ist in diesem Jahr jedoch, dass es zugleich das letzte Konzert unter der Leitung des Dirigenten Frank Pohl sein wird. Frank Pohl, der selbst in der Stadtmusik mit der Musik begonnen und vor neun Jahren das Dirigat übernahm, wird zum Monatsende seine Tätigkeit als Dirigent der Stadtmusik und des Jugendorchesters beenden. Sein Nachfolger wird der Dirigent und Trompeter Daniel Frank aus Grenzach-Wyhlen, teilte die Stadtmusik auf Anfrage mit.

Im Programm des Jahreskonzerts finden sich neben neuen auch einige Musikstücke, die das Orchester unter der Leitung Frank Pohls schon einmal aufgeführt hatte. Die Gäste erwartet eine Mischung mit modernen und bekannten Melodien. Ein Höhepunkt des Abends wird die Aufführung des Konzertstücks für vier Hörner von Carl-Heinrich Hübler sein. Das Jahreskonzert der Stadtmusik Waldshut findet statt am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr in der Stadthalle in Tiengen. Karten sind erhältlich im Vorverkauf beim Geschäft Rümmele in der Kaiserstraße oder bei den Vorsitzenden der Stadtmusik, Nicole Schnell (Telefonnummer 07751/896 21 20) und Philipp Studinger (Telefon 07751/306 39 91; E-Mail philipp. studinger@uni-konstanz.de). Die Karten kosten acht Euro, ermäßigt sechs Euro.