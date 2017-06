Waldshut-Tiengen Digitales Fernsehen: Großteil des Anschlüsse im Kreis Waldshut zum 1. Juni umgestellt

Das mag für manchen etwas plötzlich gekommen sein: Seit dem 1. Juni wird das Fernsehprogramm ausschließlich digital übertragen. Betroffenen Kunden bleibt da nur die Anschaffung eines moderneren Geräts oder der Kauf eines zusätzlichen Digital-Receivers.

Viele schauten am 1. Juni plötzlich in die Röhre: Das gewohnte Fernsehbild war einem statischen Bild mit Text gewichen – und zwar auf sämtlichen Sendern.

Das analoge kabelgebundene Fernsehsignal – so ist dort zu lesen – ist endgültig abgeschaltet worden. Im Landkreis Waldshut ist ein Großteil aller Anschlüsse betroffen. Wer einen alten Fernseher ohne Digital-Receiver nutzt und bis dahin die warnenden Einblendungen ignorierte, wurde seitens des Anbieters nun, wie dort seit längerem angekündigt, vor vollendete Tatsachen gestellt.

Die Übertragung des Fernsehsignals erfolgt von nun an ausschließlich digital (DVB-C). Das Problem: Viele ältere Fernseher-Modelle können das digitale Signal nicht verarbeiten. Neben vielerorts noch verwendeten Röhrenfernsehern sind auch ältere Flachbildfernseher betroffen. Eva-Maria Ritter, der Pressesprecherin des Kabelnetzanbieters Unitymedia zufolge, sind rund fünf Prozent, also rund 8750 seiner in Baden-Württemberg insgesamt 175 000 Kunden betroffen. „Die Hotlines waren zum Teil überlastet“, so Ritter.

Diesen Kunden bleiben jetzt nur zwei Möglichkeiten: der Kauf eines zusätzlichen Digital-Receivers ab 30 Euro, oder die Anschaffung eines neuen Fernsehers. Der Preis für das gebuchte Leistungspaket ändere sich laut Unitymedia durch die Umstellung nicht.

Ali Öztürk vom Waldshuter Elektronikmarkt "Expert Octomedia" bestätigt überdurchschnittlich viele Verkäufe von Fernsehern und Digital-Receivern. Murat Sahin, Geschäftsführer des Tiengener Elektronikmarkts Medimax spricht von einem „extremen Ansturm“.

Gleich am 1. Juni seien die Digital-Receiver sogar, trotz frühzeitiger Aufstockung der Lagerbestände, kurzzeitig ausverkauft gewesen. Matthias Müller, Geschäftsführer von APM, einer Tiengener Kommunikationsfirma, berichtet von genau zwei Kunden, denen kurzfristig ein Digital-Receiver verkauft wurde. Andernorts kam es, wie zum Beispiel in Villingen-Schwenningen, zu regelrechten Ausverkäufen von Fernsehern und Digital-Receivern.

Das antennengebundene, terrestrische Fernsehen wurde in Deutschland bereits in den Jahren 2002 bis 2008 auf DVB-T umgestellt. Laut Müller habe dieses am Hochrhein aber kaum Verbreitung gefunden. Mittlerweile gibt es mit DVB-T2 einen Nachfolgestandard, der ab 2019 flächendeckend eingeführt werden soll. Das Satellitenfernsehen wurde ebenfalls bereits 2012 auf den digitalen Standard DVB-S umgestellt.

Für den Hörfunk ist der digitale Übertragungsstandard DAB+ verfügbar. Spezielle Endgeräte erlauben den störungsfreien Empfang einer großen Zahl an Sendern. Die EU-weit beschlossene Abschaltungsfrist des analogen UKW-Signals bis 2015 wurde bereits im Jahr 2011 aufgehoben, da es noch sehr viele analoge Empfangsgeräte gibt, die durch die Abschaltung unbrauchbar würden.

Anbieter

Die Wahl des Anbieters hängt vom jeweiligen Wohnort ab, da die Kabelnetze in Deutschland regional auf einzelne Anbieter verteilt sind. Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen werden von Unitymedia beliefert, die restlichen Bundesländer von Kabel Deutschland.

2015 fusionierte Kabel BW mit Unitymedia und übernahm dessen Unternehmensnamen. Zusätzlich gibt es in Baden-Württemberg zahlreiche größere und kleinere Kabelnetzanbieter, die die Privathaushalte versorgen, darunter Primacom und Tele Columbus.

Das digitale Signal ist bereits seit Jahren verfügbar. Es benötigt weniger Platz im Frequenzband, somit sind mehr Sender in höherer Qualität verfügbar. Bis Ende Juni soll das analoge Signal in allen Regionen von Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen abgeschaltet sein.