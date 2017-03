Waldshut-Tiengen Die neue Combo Circle of Five siegt beim Landeswettbewerb "Jugend jazzt"

Die neue Combo Circle of Five fährt zum Bundeswettbewerb "Jugend jazzt" nach Saarbrücken. Die Waldshut-Tiengener vertreten dort Baden-Württemberg als erste Band aus der Region Hochrhein.

Jung, dynamisch und unkompliziert sind die fünf Jungs von Circle of Five, der Projektband, die sich zur Teilnahme am Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ zusammengefunden hat. Seit circa sechs Monaten erarbeitete sie ein Repertoire und traf sich zu Proben am Hochrhein-Gymnasium. Diese Combo, betreut von Joachim Borgmann an der Musikschule Südschwarzwald (hier genossen alle Musiker ihre Ausbildung), hat es geschafft, als Senkrechtstarter die Konkurrenz hinter sich zu lassen und erzielte beim landesweiten Wettbewerb den ersten Platz.

Nun ziehen die fünf talentierten Nachwuchsmusiker in den Bundeswettbewerb und dürfen von 15. bis 18. Juni in Saarbrücken das Land Baden-Württemberg musikalisch präsentieren. „Es ist schon sehr beachtlich, dass die fünf Jungs es geschafft haben, in so kurzer Zeit einen so durchschlagenden Erfolg zu erzielen“, freut sich der Leiter der Musikschule, Werner Hilpert, und ergänzt: „Es ist die erste Band oder Musikgruppe aus der Region Hochrhein, die das Land Baden-Württemberg auf Bundesebene vertreten darf.“ Mit Coverstücken aus Gospel-Jazz wie „Taking it to Church“ oder dem "C Jam Blues" sowie dem Rockklassiker „Englishman in New York“ beeindruckte die Band. Die Besetzung: Nathan Lauer aus Weilheim mit Trompete und Flügelhorn, Thomas Lang aus Kadelburg an der E-Gitarre, Lukas Homlicher aus Lottstetten am Klavier, Adrian Brenneisen aus Laufenburg am E-Bass oder Kontrabass und Joel Henss aus Lauchringen am Schlagzeug die Jury in Heidelberg und die Gäste beim Preisträgerkonzert im Lichthof in Karlsruhe.

Dieses Konzert wird am 25. März um 20 Uhr nach den Nachrichten im Radiosender SWR2 übertragen. Die Arrangements für die Combo wurden hauptsächlich von Nathan Lauer geschrieben, an eigenen Kompositionen haben die fünf Musiker, die das Proben nicht unbedingt so bierernst nehmen, aber viel Spaß zusammen haben, bislang noch nicht gearbeitet. „Jetzt müssen wir uns erst mal wieder für das Proben für den Bundeswettbewerb zusammenraufen“, sagte Thomas Lang. Dadurch, dass alle fünf auch noch in verschiedenen anderen Bands und Orchestern mitspielen, außerdem in die Schule gehen, gerade im Abiturstress oder Job sind, ist die gemeinsame Terminabstimmung nicht einfach.

Auch Oberbürgermeister Philipp Frank zeigte sich hinsichtlich des Erfolges absolut begeistert und überreichte an die Jungs jeweils ein Geschenk als Anerkennung sowie eine Einladung zum Abendessen in Saarbrücken auf Kosten der Stadt. „Ich freue mich riesig für die Preisträger und sehe hier auch die wichtige und hervorragende Arbeit der Musikschule Südschwarzwald, junge Talente auszubilden, was wiederum nur möglich ist, weil die Kommunen durch ihre kontinuierliche finanzielle Unterstützung diese Aufgabe möglich machen“, resümierte Frank.