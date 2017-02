Waldshut Die närrische Stadtführung in Waldshut stimmt auf die Fasnacht ein

Die Narro-Zunft Waldshut veranstaltet zusammen mit der Tourist-Information eine närrische Stadtführung. Unser Mitarbeiter Peter Rosa durfte sich das als alter Waldshuter natürlich nicht entgehen lassen.

Ein ganz normaler Fasnachtstag im närrisch geschmückten Waldshut: Auf einmal lugt hinter einer Ecke ein Hansele hervor. In ausladenden Kreisen fliegt die Saublodere über seinen mit Fuchsschwanz geschmückten Spitzhut, als er – oder besser sie – auf acht Wartende zu rennt. Ein schrilles „Narri!“ schallt dreimal unter der Maske hervor. Die Gruppe aus Neubürgern, Alt-Narren und Besuchern aus dem fernen Unteralpfen antwortet erst zögerlich, doch schließlich beherzt mit „Narro!“ Zufrieden mit der Gruß-Leistung gibt sich Christiane Maier als die närrische Stadtführerin zu erkennen.

Am Feuerwehrgerätehaus, der ersten Station, einigen sich die Teilnehmer mit der Führerin auf das „Du“ und erfahren, dass dieser Ort zur Fasnacht „Roter Hahn“ heißt. In der närrisch geschmückten Kaiserstraße werden kurz darauf ganzjährige Fasnachts-Symbole begutachtet, wie die Gelten am „Narronia“ Schäferbrunnen oder die filigranen Wandmalereien im Rheinischen Hof. An der Kapelle beim alten Spital in der Rheinstraße erklärt Chritiane Maier, dass diese 1411 im Namen der Narro-Zunft laut einem alten Schriftstück auf einen „Narren“ zurückgeht, der hier im Jahr 1411 eingeliefert worden sein soll. Ob es ein echter Narro-Narr war, oder ein normaler Narr, sei nicht so wichtig. Wohl aber, dass dies fast 100 Jahre vor 1503 geschehen sein soll – dem Gründungsjahr der Tiengener Bürger- und Narrenzunft.

Mit läutenden Schellen geht es weiter zum Handwerker-Brunnen am unteren Tor, beziehungsweise dem Ranzengarden-Brunnen, wo ein echter Ranzengardist alias Matthias Maenza erscheint und von seiner Geschichte als 1861 in der Feuerwehr entstandenem Bürgerwehrler erzählt. Im alten Schlachthaus, dem heutigen Metzgertörle, erforschen die Teilnehmer den Ursprung des „Schmutzigen Donnerstags“. An diesem letzten Schlachttag vor der österlichen Fastenzeit hat man sich nochmals ordentlich die Bäuche vollgeschlagen. Aus den Schlachtabfällen entstand unter anderem die Saublodere, die Schweineblase.

„Ein Schlag auf den Kopf soll fruchtbar machen!“ bekundet die zweifache Mutter im Flickenhäs. Dieses bestehe aus mehr als 1000 Teilen und sei der ganze Stolz eines Hansele. Am als Geltentrommler verkleideten Wasserspeier beim Oberen Tor gesellt sich der amtierende Narro Rudi Kammerer dazu. Die Teilnehmer erfahren, wie dieses hohe Amt höchst komplex mittels eines riesigen Würfels jedes Jahr neu ausgewürfelt wird. Nächster Stopp ist der Geltenkeller im Schulhaus, wo die Geltentrommlerin Christine Müller-Dreher wartet. Nach einem Crash-Kurs im Gesicht-Einmehlen endet die Tour durch das närrische Waldshut bei einer gemütlichen Einkehr in der Zunftstube der Narro-Zunft, hoch über den Waldshuter Dächern im Oberen Tor bei einer gelungenen Mehlsuppe.

Die Narro-Zunft

Offiziell gegründet wurde die Narro-Zunft Waldshut 1411, als ein „Narr“ ins Waldshuter Spital eingeliefert worden sein soll. Realistischer: 1926, als sich die Narrengesellschaft von der Vereinigung Alt-Waldshut trennte. Die typischen Figuren sind der Hansele, der Geltentrommler und der Ranzengardist. Die Narro-Zunft hat derzeit 120 aktive und 250 passive Mitglieder. Der Narrenruf lautet: "Narri – Narro".