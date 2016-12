Waldshut-Tiengen Die nächste Hochrhein-Messe findet in zwei Jahren statt

Die Messe am Hochrhein ist ein Erfolgsmodell. Daher findet sie 2018 einen Tag länger als bisher statt. Künftig sollen noch mehr lokale Aussteller dabei sein. OB Philipp Frank lobte im Gemeinderat das Konzept der Veranstaltung.

Waldshut-Tiengen – Jetzt steht es fest: Die Messe am Hochrhein wird das nächste Mal in zwei Jahren vom 3. bis 7. Oktober auf dem Festgelände an der Wutach und in der Stadthalle in Tiengen stattfinden. Das beschloss jüngst der Waldshut-Tiengener Gemeinderat. Rund 40 000 Besucher kamen während der Messetage in diesem Jahr. Veranstalterin Regina Rieger: „Die Besucherzahlen haben unsere Erwartungen übertroffen. Das lag auch an dem guten Herbstwetter.“

Die nächste Messe soll sogar einen Tag länger dauern als in den Vorjahren. Das liegt daran, dass bei den üblichen vier Messetagen immer ein Sonntag und der Feiertag im Messewochenende lagen, erklärt Rieger. „Für 2018 ist das nur bei fünf Messetagen möglich. Weil diese beiden Tage die besucherstärksten sind, sind sie für uns sehr wichtig.“

In diesem Jahr waren 316 Aussteller, davon 70 Prozent aus der Region, bei der Messe vertreten. Regina Rieger hofft, dass künftig noch mehr Unternehmen aus der Region als Aussteller dabei sein werden. Jedoch gebe es lediglich für eine weitere Halle auf dem Messegelände Platz.

Eine Umfrage unter den Ausstellern habe laut Rieger eine fast 100-prozentige Zufriedenheit ergeben. Lediglich die Gastronomiebereiche in der Stadthalle seien auf 60 Prozent Zufriedenheit gekommen. Auf Nachfrage von Alfred Scheuble (Freie Wähler) erklärte Rieger: „Das lag vor allem daran, dass die Besucher aufgrund des guten Wetters die Stände wie die Showtrucks außerhalb der Halle bevorzugt hätten.“

Petra Thyen (Grüne) wollte wissen, ob es auch eine Erhebung gab, woher die Besucher stammen. Dazu Rieger: „Bisher noch nicht, aber wir wollen das künftig machen.“ Lediglich anhand der Aussteller, die ihre Kunden zur Messe eingeladen haben, hätte man zum Teil ermitteln können, woher die Besucher kamen. Marina Schlosser, Ortsvorsteherin aus Gurtweil, fragte speziell nach Schweizer Besuchern. Dazu Rieger: „Die Anzahl der Besucher aus der Schweiz war nicht sehr hoch.“ Dafür habe es viele Gäste aus der Region von St. Blasien bis Bad Säckingen gegeben.

Sylvia Döbele (SPD) lobte die Veranstaltung, merkte jedoch an, dass der Bereich Bekleidung fehlen würde. Dazu erklärte Rieger, dass sich das schwierig gestaltet würde, weil die Einzelhändler oft selbst in ihren Geschäften arbeiten würden und es deshalb für sie schwierig sei, zusätzlich einen Stand zu betreiben. „Aber wir arbeiten daran.“

Die Stadt stellt Regina Rieger das Festgelände wie in den Vorjahren kostenlos zur Verfügung und verzichtet damit auf eine Pacht von 2000 Euro. Dafür übernimmt Rieger die Kosten für Strom, Hackschnitzel sowie die öffentlichen Gebühren. Die Stadt ist verantwortlich für das Herrichten des Platzes nach der Messe und die Verkehrsanordnungsmaßnahmen. Auch die Stadt Waldshut-Tiengen wird bei der nächsten Messe in zwei Jahren wieder mit einem Stand vertreten sein.