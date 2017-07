Waldshut-Tiengen Die erste in der Stadt: Kinderkrippe Regenbogen ist ein Vorreiter in der Betreuung

Die erste in der Stadt: Kinderkrippe Regenbogen ist ein Vorreiter in der Betreuung

Die Kinderkrippe Regenbogen in Waldshut besteht seit zehn Jahren. Damals galt eine Kita als gewagtes Projekt, heute ist sie aus Alltag nicht mehr wegzudenken. In einer Feierstunde wurde auf die Vorreiterrolle in der Betreuung eingegangen.

Waldshut (tao) Ihren zehnten Geburtstag feierte die Kinderkrippe "Regenbogen" in der Mozartstraße 15, eine Einrichtung des Diakonischen Werkes Hochrhein. In dem Haus mit seinem großzügigen Platzangebot, mit Terrasse und Spielwiese, werden Kinder von drei Monaten bis drei Jahre betreut. "Was damals noch als gewagtes Projekt galt, ist heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken", sagte Geschäftsführer Andreas Harder. "Damals hätten wir es uns nicht träumen lassen, dass das Projekt, auch dank der Unterstützung durch die Stadt, in so kurzer Zeit realisiert werden konnte, erst in der Gartenstraße, seit 2012 in der Mozartstraße."

Das Haus wurde angemietet und mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, mit kindgerechten Handläufen und mit einer Rutsche für den Notfall. Nach den Vorgaben des Besitzers so, dass alles problemlos rückgebaut werden kann. "Es war die erste Kita in der Stadt und auch eine der ersten im Landkreis", so Harder. "Der Bedarf war groß, erst 2013 folgte ein Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz." Hinzu kam ein Bildungsauftrag, der unter anderem die Hinführung zur Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit und Sprachförderung beinhaltet.

Leiterin Jacqueline Wolf: "Wir sind froh, dass wir ein kleines, überschaubares Haus haben mit festen Strukturen, die den Kindern das Gefühl der Sicherheit bieten." Vor zehn Jahren sei es noch recht ungewöhnlich gewesen, dass Eltern so früh ihre Kinder abgeben. Viele kamen vorbei, um sich unseren Betrieb anzuschauen. "Damals traten viele berufstätige Mütter an uns heran, mit der Bitte, eine Einrichtung für Kleinkinder zu schaffen", sagte OB-Stellvertreterin Rita Mosel. "Ich habe das Gefühl, die Kinder sind hier sehr gut aufgehoben."

Ulrich Friedlmeier, Leiter des Kreisjugendamtes, wies auf die rasante Entwicklung in der Kleinkindbetreuung hin. Der Anfang im Kreis wurde 2006 mit drei Krippen gemacht, 2007 kamen drei weiter hinzu, darunter die Krippe Regenbogen, die in der Stadt eine Vorreiterrolle spielte.