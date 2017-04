Schmitzingen Die beiden Teilnehmerinnen des Schmitzinger Eierlaufs müssen 50 Mal hin und her rennen

Die beiden Teilnehmerinnen des Schmitzinger Eierlaufs müssen 50 Mal hin und her rennen

Laura Denz und Anna Leber liefern sich beim traditionellen Eierlauf des RSV Schmitzingen ein spannendes Duell. Die Veranstalter freuen sich auch über die wetterfesten Zuschauer.

„Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.“ Mit dieser Ankündigung versucht der Schmitzinger Radsportverein jedes Jahr aufs Neue, den Launen des Aprils zu trotzen und das Publikum zu ermutigen, trotz wechselhafter Witterung beim traditionellen Eierlauf vorbeizukommen und die Lokal-Matadoren zu unterstützen. Doch auch diesmal lief alles wieder glimpflich ab, der typische Mix aus Wolken, Regen und mäßigen Temperaturen konnte die Besucher nicht abschrecken. Viele hatten ihren Regenschirm dabei oder sie zogen es vor, sich bald unter das Dach der Gerätehalle zurückzuziehen.

Hier herrschte gemütliche Stimmung, der Musikverein Gaiß-Waldkirch sorgte unter der Leitung von Marina Reichmann für Unterhaltung und die zahlreichen Helfer kümmerten sich um die Bewirtung der Gäste. Draußen, auf dem sorgfältig vorbereiteten Parcours, traten zwei junge Sportlerinnen gegeneinander an, Laura Denz und Anna Leber, um sich ein spannendes Duell zu liefern. Der Doppelparcours ist 110 Meter lang und mit je 50 rohen Eiern bestückt, die im Abstand von zwei Metern in Nestern aus Sägemehl eingebettet sind.

Die Aufgabe der beiden Läuferinnen besteht darin, die rohen Eier einzeln aufzulesen und unversehrt ins Ziel zu bringen. Hinter der Ziellinie steht ein Helferteam bereit, das die Eier in einer Decke auffängt. Kurz nach 14 Uhr gab RSV-Vorsitzende Brunhilde Granacher das Startzeichen. Damit begann für die beiden Läuferinnen das kräftezehrende Hin und Her, 50 Mal hin, sich bücken und 50 Mal zurück. Eine Strecke, die sich so auf immerhin mehrere Kilometer summiert. Nach 27 Minuten und 44 Sekunden brachte Anna Leber ihr letztes Ei ins Ziel.

Ihre Konkurrentin hatte Pech, ihr machte heftiges Seitenstechen zu schaffen. Auf die Einhaltung des Reglements achteten als Kampfrichter Matthias Köpfler, Franz Eckert und Uwe Kaiser. Anschließend wurden alle Eier in der Küche abgeliefert. In der Zwischenzeit wurde der Hindernisparcours mit seinen zwölf Stationen aufgebaut. Für die Teilnehmer, Jugendliche und Erwachsene, standen moderne Zweiräder bereit. Die ersten Plätze bei den Erwachsenen belegten Christian Eckert, Axel Ebner und Renate Danddajewski, bei den Jugendlichen Simon Schulz, Manuel Heer und Amelie Granacher. Bei der anschließenden Siegerehrung gab es für alle Teilnehmer einen Preis.