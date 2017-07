Waldshut-Tiengen Die Zuhörer genießen bei der Storchenturm-Serenade einen Abend mit Opern und Operetten

Ilker Arcayürek ist bei der Storchenturm-Serenade in Tiengen mit einem bunten Melodienstrauß zu Gast.

Gern war der lyrische Tenor Ilker Arcayürek erneut der Einladung von Gerhard Oeschger zur Storchenturm-Serenade gefolgt. Ein romantisches Ambiente im Hof des Hotels begrüßte die vielen Gäste mit Sektempfang und Buffet. Ilker Arcayürek, geboren in Istanbul und aufgewachsen in Wien, erhielt seine erste musikalische Ausbildung bei den Mozart Sängerknaben. So lernte er frühzeitig als Solist die Wiener Opernbühnen kennen. Mit Stationen im internationalen Opernstudio am Opernhaus Zürich und als Ensemblemitglied am Stadttheater Klagenfurt führten ihn Gastengagements in die Tonhalle Zürich, das Stadttheater Winterthur und über Salzburg und Madrid bis nach London und zu internationalen Wettbewerben. Seit der Spielzeit 2015/16 ist Ilker Arcayürek Ensemblemitglied am Staatstheater Nürnberg. Seine musikalische Begleiterin am Piano, Fiona Pollak, ist in Wien geboren, studierte an der Wiener Musikuniversität und ist Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe.

So war es nicht verwunderlich, dass Ilker Arcayürek zu Beginn mit Operettenliedern, die der Walzermetropole Wien gewidmet sind, seiner Begleiterin und ihrer Geburtsstadt huldigte. Es folgten bekannte und weniger bekannte Lieder und Arien von Charles Gounod („Polyencte“), Georges Bizet („Die Perlenfischer“) und Johann Strauss („Komm in die Gondel“ aus „Eine Nacht in Venedig") sowie „Dein ist mein ganzes Herz“ von Franz Lehar aus „Das Land des Lächelns“. Bravo-Rufe und Applaus begleiteten die Künstler. Mit Einfühlungsvermögen, weichem, lyrischen Tenorklang und Charme vermochte Ilker Arcayürek seine Zuhörer in die Welt der Opern und Operetten mit Themen um Liebe, Sehnsucht und schöne Frauen zu entführen.

In souveräner Korrepetitor-Manier unterstützte ihn Fiona Pollak. Die klein, aber lieblich gestaltete Atmosphäre ließ Publikum und Interpreten näher zusammenrücken. Selbst kleine Fauxpas' (Einleitung in falscher Tonlage begonnen oder Feuerlöschaktionen mit dem Wasserglas während des Gesangs, weil der Wind die mit Fortschreiten des Abends heruntergebrannten Kerzen mit ihrer Halterung entzündet hatte) fanden mit einem Lächeln Nachsicht. Zum Ausklang ließ es sich der Schirmherr nicht nehmen, mit seinem Gast auf der Bühne zu stehen. „O sole mio“, gemeinsam gesungen, wurde mit anhaltendem Applaus und begeisterten Zurufen bejubelt.