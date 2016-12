Waldshut-Tiengen Die Weihnachtsbotschaft ist heute wichtiger denn je, sagen die Geistlichen in den Gottesdiensten

Gläubige feiern in Waldshuts Kirchen die Geburt Jesu. Die Predigten gehen auf die aktuellen Sorgen und Ängste der Menschen ein.

Waldshut – Hunderte von katholischen und evangelischen Gläubigen haben in ihren Kirchen das Ereignis im Stall von Bethlehem gefeiert. Den Anfang machten die Kinder mit schönen, zu Herzen gehenden Krippenspielen: In der Versöhnungskirche sang und spielte die Kinderkantorei Hochrhein und in der Liebfrauenkirche der Kinderchor der Singschule Doremi. Wie immer begleiteten die Kantoren der beiden Kirchen mit ihren Chören sowie Gastmusikern die Christmetten, Feiern und Gottesdienste mit festlichen Klängen.

Ein besonderes Klangerlebnis schenkte der Kirchenchor Liebfrauen unter der Leitung von Anne Roosmann den Kirchgängern. Zusammen mit einem kleinen Orchester führte er am ersten Weihnachtstag Heinrich Walders "Missa brevis" auf. In der Versöhnungskirche war am zweiten Weihnachtstag die Matinee mit Friederike Kayser an der Oboe und Kantor Matthias Flierl an der Orgel einer der musikalischen Höhepunkte.

In den Predigten vermittelten die Pfarrer, dass in Zeiten, in denen wir über persönliche Ängste und Sorgen hinaus um die Welt bangen, das Weihnachtsgeschehen für Zuversicht steht. "Das 'Fürchtet euch nicht' der Engel zu den Hirten gilt auch für uns, wir dürfen auf dieses Kind vertrauen. Weihnachten ist ein Fest der Freude, die uns niemand nehmen kann", sagte Pfarrer Ulrich Sickinger in der Liebfrauenkirche. Er nannte unsere Sorgen und Ängste – und sprach dabei auch den Terroranschlag in Berlin an – real und begründet, aber wir würden nicht mutterseelenallein Bedrohungen gegenüberstehen. Es gebe jemanden, der stärker sei, der unsere Dunkelheiten immer wieder hell machen würde.

"Wir brauchen Weihnachten nötiger denn je, weil sich an Weihnachten unsere Sicht auf die Welt entscheidet", sagte Dekanin Christiane Vogel in der evangelischen Versöhnungskirche. Sie stellte den froh und frei machenden Glauben an die Geburt des Heilands einer Betrachtungsweise der Welt ohne Gott gegenüber, die ohne ihn letztlich vom Zufall regiert werden würde. Mit Blick auf das Böse in der Welt, forderte sie dazu auf, bei sich selber anzufangen, denn in jedem von uns würde der Keim zu bösen Worten und Taten liegen.