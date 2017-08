Waldshut Die Waldshuter Chilbi ist ein traditionsreicher Rummelplatz

Die 549. Waldshuter Chilbi findet vom 18. bis 23. August statt. Das Waldshuter Heimatfest wartet mit einem vielfältigen Programm auf.

Auch wenn die heutige Waldshuter Chilbi auf den ersten Blick von Süßwarenständen und Fahrgeschäften geprägt zu sein scheint, so steckt in ihr großer Brauchtum und eine lange Historie. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass die Chilbi (alemannisch für „Kirchweih“) jedes Jahr am Wochenende nach Mariä Himmelfahrt stattfindet. Um das zu verstehen, muss man weit in die Vergangenheit reisen, nämlich bis ins Jahr 1468. Damals zogen die Eidgenossen mit 16 000 Mann starker Besatzung vor die Waldshuter Tore. Ihnen standen 800 Verteidiger gegenüber, die den Belagerern kaum etwas entgegenzusetzen hatten. Da sich jedoch Zürich und weitere Kantone gegen den Sturm auf die Stadt ausgesprochen hatten, kam es letzten Endes nicht zur vollständigen Zerstörung.

Vielmehr wurden Verhandlungen geführt und am 27. August 1468 in der Pfarrkirche zu Dogern der Friedensvertrag unterzeichnet. Eine Legende besagt nun, dass für die Verhandlungsbereitschaft der Eidgenossen maßgeblich die jungen Waldshuter Gesellen gesorgt hätten. Diese hätten infolge der Lebensmittelknappheit den letzten Schafbock gemästet und auf den Stadtmauern herumgeführt, um zu beweisen, dass man die Stadt nicht so schnell aushungern könne. Die Eidgenossen ließen sich täuschen, zogen ab und erklärten sich zu einem Friedensschluss bereit.

Wie auch immer es dazu kam, es erklärt viele Traditionen, die auch heute noch an der Chilbi gepflegt werden wie zum Beispiel die Bockverlosung und die Teilnahme eines Gastkantons, in diesem Jahr Nidwalden. Der Kern einer jeden Chilbi bildet jedoch die Stadtjahrzeit am Chilbi-Montag, ein Gottesdienst, in dem das feierliche Gelöbnis von 1468 zelebriert und ein Seelenamt zum Gedächtnis der bei der Belagerung Umgekommenen gehalten wird.