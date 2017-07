Tiengen Die Veteranen-Abteilung des FC Tiengen 08 besteht seit 25 Jahren

Sie sind das Fundament des FC Tiengen 08: Die Veteranen-Abteilung feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Warum der Fußballverein für die Mitglieder ein Stück Heimat geworden ist und was die Veteranen alles machen, erfahren Sie hier.

Tiengen – Eigentlich sind sie ein Verein im Verein. Die Rede ist von den Veteranen- und Alte-Herren-Spielern des traditionsreichen Fußballclubs Tiengen 08, die unabhängig vom Gesamtverein sich selbst organisieren und finanzieren. Als „Der große Rückhalt für den FC Tiengen“ wurden sie im Festbuch zur 100-Jahrfeier im Jahr 2008 genannt. Und das nicht ohne Grund: Als ehemalige Fußballspieler bringen sie nicht nur Fußballerfahrung, sondern auch Lebenserfahrung mit ein, die selbst heute noch in den Vorstandsgremien geschätzt werden. Die Veteranen und AH-Spieler sind – so gesehen – gewissermaßen Fundamente des Gesamtvereins.

Demnächst feiern sie nun selbst: Vor 85 Jahren wurde die AH-Mannschaft erstmals protokollarisch erwähnt, vor 25 Jahren wurde die Veteranen-Abteilung ins Leben gerufen. Freilich wird es nur eine interne Feier sein, bei der an Fußballspiele, Unternehmungen, Ausflüge und andere Anlässe erinnert wird. Und von denen gibt es viele, weiß Roland Strittmatter, der als Schriftführer mehrere Ordner an Belegen hat. „Für uns ist der FC Tiengen ein Stück Heimat. Wir spielten früher nicht nur Fußball miteinander, wir halfen uns auch gegenseitig in allen Lebenslagen. Sei es beim Hausbau, Umzug oder sonstigen Dingen im Leben. Als Sportkameraden waren wir stets füreinander da“, erzählt Strittmatter, der vor allem AH-Abteilungsleiter Wolfgang Back nennt, von dem auch heute noch alle Aktivitäten der FC-Veteranen ausgehen. So auch die 25-Jahrfeier, die in kleinem Rahmen mit der Totenehrung am Donnerstag, 3. August, beginnt und am Freitag, 4. August, mit einer kleinen Schwarzwald-Rundfahrt und einer anschließenden Feierstunde endet.

In der Tat: Wolfgang Back, der vor kurzem seinen 85. Geburtstag feierte, prägte die Veteranen- und AH-Abteilung wie kein anderer. Während vieler Jahre kümmerte er sich um die organisatorischen Dinge, sodass alle viel Spaß bei Sport, Spiel und Geselligkeit hatten, wobei stets auch die Fußballerfrauen miteingebunden waren. Neben Wolfgang Back engagierten sich im sportlichen Bereich auch der verstorbene Karl Rammelmeier, Roland Strittmatter, Dieter Hart, Walter Huber, Rolf Weißenberger und viele mehr, die zusammen ein großes Kapitel FC-Geschichte mitgeschrieben haben. Unvergessen auch das Engagement des 2003 verstorbenen Fabrikanten Johann Wehrle, der als Präsident und Ehrenpräsident gewissermaßen die Vaterfigur der Veteranen- und AH-Abteilung war, nicht nur als Förderer der „Fußball-Oldies“ sondern auch des Gesamtvereins große Wertschätzung genoss.

Und heute? Fußball spielt nur noch die Alte Herren-Mannschaft des FC Tiengen 08. Sie hat allerdings weniger Sporttermine als ihre Vorgänger – die heutigen FC-Veteranen. Letztere begnügen sich altersgerecht mit dem monatlichen Stammtisch, Ausflügen, Besichtigungen und sonstigen Feiern. „Zeichen dafür, dass Vereine verbindende Elemente sind, in denen es lebenslange Freundschaften geben kann“, sagte FC-Präsident Wolfgang Hörr bei der 100-Jahrfeier des FC Tiengen, bezweifelt allerdings, dass es angesichts der heutigen Mobilität auch in Zukunft so etwas geben wird.