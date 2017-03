Waldshut Die Thüringer Philharmonie Gotha gastiert in Waldshut

Die Thüringer Philharmonie Gotha spielt ein breit gefächertes, anspruchsvolles Repertoire. Es reicht von der sinfonischen Literatur über Kammermusik bis zur leichten Muse und umfasst alle musikalischen Epochen vom Barock über die Klassik und Romantik bis hin zur zeitgenössischen Musik.

Hochkarätiges Konzert: Die Thüringer Philharmonie Gotha gastiert am Montag, 20. März, um 20 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche in Waldshut. Georg Mais von der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft dirigiert das Orchester, das sich durch ein breit gefächertes, anspruchsvolles Repertoire auszeichnet, heißt es in der Ankündigung. Das Repertoire reicht von der sinfonischen Literatur über Kammermusik bis zur leichten Muse und umfasst alle musikalischen Epochen vom Barock über die Klassik und Romantik bis hin zur zeitgenössischen Musik. Als Solistin erwartet das Waldshuter Publikum die junge Geigerin Yuki Manuela Janke, die als eine der Besten ihres Faches gilt. Sie ist die erste Frau, die als erste Konzertmeisterin in der berühmten Staatskapelle Dresden spielt. Eintrittskarten (15 bis 22 Euro, Schüler und Studenten halber Preis) gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Waldshut und in der Buchhandlung Kögel Tiengen sowie im Internet (www.waldshut-tiengen.de). Veranstalter ist die Südwestdeutsche Mozartgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen.