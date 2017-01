Waldshut-Tiengen Die Sternsingeraktion dient dem Spendensammeln und der Stärkung der Gemeinschaft

In Tiengen kommen die Sternsinger auf Bestellung. Das Erfolgsmodell trotzt dem gesellschaftlichen Wandel. Die Aktion ist Engagement für den guten Zweck und Kinder in Not.

Ihre Aufgabe ist es, Segen zu bringen und Segen zu sein. In bunten Gewändern sowie mit Weihrauch und Liedern im Gepäck machen sich jedes Jahr Kinder und Jugendliche am Dreikönigsfest auf den Weg, um als Sternsinger Caspar, Melchior und Balthasar den Menschen den Segen der katholischen Kirche nach Hause zu bringen. Gleichzeitig wollen sie Segen für andere zu sein, indem sie Spenden für den guten Zweck sammeln.

In Tiengen kommen die Sternsinger seit mehr als zehn Jahren nur noch auf Bestellung. Per Telefon, E-Mail und in den Kirchen können Bürger ihren Wunsch äußern, von ihnen besucht zu werden. „Auf diese Weise erreichen wir genau die Menschen, die das auch möchten“, erklärt Sabine Gerteis, Gemeindereferentin und Verantwortliche für das Sternsingen bei der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena.

Denn das katholische Brauchtum des Sternsingens verzeichnet immer weniger Teilnehmer. Als Gründe sieht die Gemeindereferentin sowohl den demografischen Wandel mit immer weniger Kindern als auch die Verknappung der Freizeit durch Ganztagsschulen und die immer größeren Alternativen für ihre Gestaltung. Schon lange reichen die Kapazitäten nicht mehr aus, um in Tiengen von Tür zu Tür gehen zu können, wie das in Waldshut im Moment noch der Fall ist.

Gerade einmal 43 Teilnehmer in acht Gruppen müssen das gesamte Stadtgebiet Tiengens abdecken. Im vergangenen Jahr waren es 57 in neun Gruppen. Die meisten von ihnen sind Ministranten, aber viele ihrer Freunde beteiligen sich ebenfalls an der Aktion und auch viele, die Ministranten waren, bleiben später dabei. Der gute Zweck spornt sie an. Sie bitten um Spenden für Kinder in Not. In diesem Jahr widmet sich das deutschlandweite Sternsingen Kenia. Bereits in der Aussendungszeremonie erfahren die Kinder und Jugendlichen, dass die Spendengelder für den Brunnenbau in dem armen afrikanischen Land verwendet werden, das schon heute unter dem Klimawandel leidet und von Dürren geplagt wird. Im Jahr 2016 kamen im Rahmen der Sternsinger-Kollekte in Tiengen knapp 6000 Euro zusammen, in der Seelsorgeeinheit waren es fast 35 000 Euro.

Durch die „Bestellung“ erreichen die Sternsinger gezielt jene Bürger, die das auch wünschen, was auch im Hinblick auf die heterogene Gesellschaft in Tiengen und Lauchringen, wo viele Nicht-Katholiken zu Hause sind, eine optimale, respektvolle Lösung für alle darstelle, sagt Sabine Gerteis. „Es macht jedes Jahr aufs Neue Spaß, die Aktion zu organisieren und einen Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft zu leisten.“ Am 5. Januar findet die Gewänderprobe statt, bevor die Sternsinger am 6. Januar offiziell gesegnet und ausgesandt werden.

Zu Person und Aktion

Sabine Gerteis stammt aus Luttingen Sie ist seit dem Jahr 2013 Gemeindereferentin in der katholischen Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena für Tiengen und Lauchringen und Organisatorin des Sternsingens. Sie absolvierte den Theologischen Fernkurs an der katholischen Akademie Würzburg. Seit 2009 war sie als Gemeindeassistentin aktiv.

Sternsingeraktion: In Tiengen sind in diesem Jahr 43 Sternsinger auf Bestellung unterwegs, 57 waren es im Vorjahr. In Lauchringen machen 20 Kinder und Jugendliche bei der Aktion mit. Diesjähriges Thema des Sternsingens ist die Spendensammlung für Hilfsmaßnahmen in der kenianischen Region Turkana für den Brunnenbau.

