Waldshut Die Sternsinger bringen den Segen

Sternsinger sind wieder in Waldshut unterwegs. Die Ministranten sammeln so unter anderem für Kenia. Wir zeigen die Verwandlung Schritt für Schritt von den Jugendlichen zu den Königen.

Ab Mittwoch ziehen in Waldshut wieder die Sternsinger von Haus zu Haus. Die 45 Kinder und Jugendlichen zwischen neun und 16 Jahren werden am Morgen vom katholischen Gemeindehaus aus aufbrechen, nachdem die Kreide von der Gemeindereferentin Sabine Gerteis in der Aussendungsfeier gesegnet wurde. Die Mädchen und Jungen sind als Sternsinger verkleidet in Gruppen unterwegs und bringen mit der gesegneten Kreide das Zeichen „20*C+M+B+17“ an den Haustüren an.

„Die jüngeren Gruppen werden von einem Betreuer begleitet. Wir haben auch einen Bus ausgeliehen, damit wir mit den Sternsingern mobil sind“, erklärt Anna Lena Schneider. Die 19-Jährige war selbst Sternsängerin, heute organisiert und koordiniert sie die Aktion in Waldshut. Mit den beiden Liedern „Die Heiligen Drei Könige“ und „Nun sehet den Stern, den wir bringen“ im Repertoire sammeln die Sternsinger Spenden für bedürftige Kinder.

Das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion heißt „Segen bringen – Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ Im Werkheft des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ erklärt Ulrich Neymeyr, Bischof von Erfurt: „Die Sternsingeraktion 2017 richtet ihren Blick besonders auf Kinder, die im extrem trockenen Norden Kenias unter den Folgen des Klimawandels leiden.“ In Waldshut wurden vergangenes Jahr rund 12 000 Euro gesammelt, bundesweit kam ein Betrag von ungefähr 46,2 Millionen Euro zustande. Auch morgen und am Freitag nach dem Gottesdienst zum Dreikönigsfest werden die Sternsinger in Waldshut unterwegs sein. Eine Gruppe beteiligt sich am Sonntag am Gefängnisgottesdienst.

20*C+M+B+17

Wenn die Sternsinger vorbeikommen, schreiben sie „20*C+M+B+17“ an die Haustüren oder Türbalken. Die Buchstaben stehen nicht nur für die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, sondern auch für den lateinischen Segen „Christus Mansionem Benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“. Die drei Kreuze symbolisieren die Dreifaltigkeit Gottes und der vorangeführte Stern stellt den Stern dar, der die Weisen zur Krippe nach Bethlehem geführt hat. Der Segen wird von der jeweiligen Jahreszahl eingerahmt.