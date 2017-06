Waldshut-Tiengen Die Stauprobleme zwischen Waldshut und Tiengen werden bei einem Unternehmerfrühstück besprochen

Ein Parkgebührenerlass bei der Zollanlage zeigt keine Wirkung für eine Verbesserung der Verkehrssituation. Denkbare Lösungsansätze für das Stauproblem sind erst in mehreren Jahren umsetzbar.

Beim Stauproblem zwischen Tiengen und Waldshut ist trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten keine konkrete Lösung in Sicht. Nach Aussage des Vertriebsleiters der Stadtwerke, Oliver Schmelz, ist während der vergangenen Wochen bereits ein Versuch zur Milderung der Problematik unternommen worden. So habe man die Schranke zum Großparkplatz vor dem Zollhof in den Stunden zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Ankommende Lastwagen konnten die Parkflächen gebührenfrei nutzen. Der Versuch ist laut Schmelz auf zwei Gründen erfolglos geblieben. Zum einen sei der Großparkplatz bereits über Nacht ausgelastet. Erst gegen 10 Uhr würden Plätze frei. Wenn die Schranken geöffnet und erste Stellplätze frei werden, stauten sich neu ankommende Laster bereits seit Stunden bis auf die B 34. Auch am Nachmittag bringe die Maßnahme wenig, da bis dahin der Andrang abflaue und die ankommenden Laster im Vorstauraum Platz fänden.

Der zweite Grund sind laut Schmelz die Fahrer selbst: „Trotz offener Schranke zum Großparkplatz und freier Stellflächen bevorzugen sie die eine Spur, die direkt zum Zollhof führt.“ Schmelz spricht über die während des Versuchs gemachten Erfahrungen von „Herdentrieb“. Aufgrund der mangelnden Beschilderung und oft ausländischer Fahrer verließen diese sich auf den Vordermann. Die gebührenfreie Öffnung des Großparkplatzes oder Verlängerungen der freien Standzeit erscheinen als Maßnahmen so zahnlos und würden laut Schmelz rund 60 000 Euro an Gebühreneinbußen im Jahr verursachen.

Um gegen die Stauproblematik vorzugehen, gab es auch ein sogenanntes Unternehmerfrühstück auf Initiative der Stadt. Unter anderem waren Vertreter der Speditionen dabei, um Lösungsansätze zu diskutieren. Dieter Bollinger, beim Regierungspräsidium Freiburg zuständig für Straßenbau, Günther Dillinger, seit 2008 Leiter des Zollamts Waldshut, und Oberbürgermeister Philipp Frank gaben Einblicke in die aktuelle Situation. Günther Dillinger erklärte den Unternehmern, weshalb das Lastwagenaufkommen in den vergangenen Jahren so enorm gestiegen ist. Die Hauptursache dafür sieht er in der Schweiz. Dort müssten Laster ab 3,5 Tonnen eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe leisten. Laut Dillinger liegt die pro gefahrenen Kilometer – unabhängig auf welcher Straße – bei umgerechnet rund einem Euro. Zum Vergleich: In Deutschland müssten erst Laster ab 7,5 Tonnen eine Gebühr in Höhe von 15 Cent pro gefahrenen Autobahn-Kilometer zahlen – siebenmal weniger als in der Schweiz.

Dillinger: „Jede Speditionen wird also versuchen, die Fahrstrecke in der Schweiz möglichst gering zu halten, um Kosten zu sparen.“ So sei es zu erklären, dass die Zahl der täglichen Abfertigungen von rund 650 im Jahr 2011 heute an manchen Tagen auf 1200 gestiegen sei. Zwar könne die Zollanlage bis zu 1500 Fahrzeuge täglich abfertigen, allerdings würde das die Parkplatzsituation nicht zulassen. Ein neuer Vorstauraum im Gewerbegebiet könnte helfen, allerdings sind die Gewerbeflächen laut OB Frank begrenzt in Waldshut. Und ein externer Parkplatz – im Umkreis von zehn Kilometern – wäre laut Dillinger für die Fahrer nicht attraktiv.

Dieter Bollinger vom Regierungspräsidium Freiburg erklärte, dass auch eine zweite Rheinbrücke die Stau-Situation nicht verbessern würde. „Das Problem liegt ganz klar beim Zufluss auf die Zollanlage.“ Abhilfe könnte eine dritte Spur aus Richtung Tiengen bis zum Obi-Kreisel bringen. Als Zeitrahmen für den Beginn der Realisierung sprach Bollinger von mindestens fünf Jahren. Unter andrem müsse mit den Grundstücksbesitzern gesprochen werden. Ein weiterer Knackpunkt ist der Bereich von Obi bis zur Abfahrt A 98. Dort könnte eine Verlängerung der dritten Spur Besserung bringen, ebenso wie eine Einfädelspur von Tiengen zum Obi-Kreisel.

Auch die schlechte Verkehrssituation von Westen nach Osten – über Albbruck und die Liedermatte nach Waldshut – war Thema in der Gesprächsrunde. Hier wäre laut Frank nur eine Umfahrung die Lösung. Dazu wollte Unternehmer Georg Netzhammer wissen, wie weit es um die Umfahrung Waldshuts steht. Bollinger erklärte, dass der A 98-Abschnitt zwischen Karsau und Tiengen in den vordringlichen Bedarf aufgenommen wurde. Oberbürgermeister Frank informierte, dass sich die beteiligten Kommunen Albbruck und Dogern zusammen mit Waldshut-Tiengen zunächst auf eine Variante festlegen müssen: „Gespräche zur Tal- und Bergtrasse dazu sind geplant.“ Eine Möglichkeit zur Entspannung der Verkehrssituation aus dieser Richtung in Waldshut sieht Bollinger in einer dritten Spur aus Richtung Innenstadt bis zu Badener Straße – also bereits vor der Ampelanlage. Aber auch diese Umsetzung würde Jahre dauern.

Zollhof Waldshut

Bei der Einfahrt zum Zollhof gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Spur führt direkt zum Zollhof und ist gebührenfrei. Die andere Spur führt lediglich auf den von den Stadtwerken betriebenen Großparkplatz. Dort kostet ein Stellplatz ab der 16. Minute vier Euro pro Stunde. Die ersten 15 Minuten sind eine sogenannte Karenzzeit. Sollte keine Stellfläche frei sein, kann man den Großparkplatz während dieser Zeit wieder verlassen, ohne etwas zu bezahlen. Manche Fahrer nutzen diese Zeit zur Abfertigung, die im Schnitt zwischen zehn und 30 Minuten dauern kann. Die meisten jedoch bleiben auf der Spur direkt zum Zollhof.