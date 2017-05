Waldshut-Tiengen Die Stadtwerke übernehmen das Geothermie-Projekt Heizen mit kaltem Wasser

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen kaufen die Geothermie-Anlagen von der Gewerbepark Hochrhein GmbH und betreiben nun die Tiefbrunnen und das Leitungsnetz weiter.

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen übernehmen die Aktivität „Heizen mit kaltem Wasser“ von der Gewerbepark Hochrhein GmbH. Das Geothermie-Projekt wurde 2008 durch die Wiederinbetriebnahme der Tiefbrunnen der früheren Lonza-Werke und den Bau eines Leitungsnetzes zur Versorgung des Gewerbegebiets gestartet. Bisher haben sich zwölf Partner-Unternehmen an das Netz angeschlossen. Sie beziehen darüber Brauchwasser und stellen damit Löschwasser bereit.

Die Gewerbepark Hochrhein GmbH ist 100-prozentige Tochter der schweizerischen Lonza AG und kümmert sich um den Verkauf der Grundstücke auf dem ehemaligen Werks-Areal. Nun, da dieses Vorhaben abgeschlossen sei, möchte man auch das wirtschaftlich erfolgreiche Geothermie-Projekt, inklusive der elf Tiefbrunnen und der dazugehörigen Landfläche südlich der B 34, veräußern. Das Projekt wurde im Jahr 2008 vom Umweltministerium Baden-Württemberg als Modellprojekt der Klimapolitik ausgezeichnet und arbeitet wirtschaftlich.

Stefan Seiter, Geschäftsführer von Gewerbepark Hochrhein, sagt dazu: „Wir sind überzeugt, dass die Stadtwerke diesen Anspruch auch weiter erfüllen können.“ Die Geothermie gestatte die Nutzung zahlreicher Synergien mit anderen Aktivitäten der Stadtwerke. Stadtwerke-Geschäftsführer Horst Schmidle freut sich über die Übernahme: „Das Projekt ergänzt hervorragend unsere Klimapolitik und passt gut in unser Geschäftsportfolio.“ An den bestehenden Langzeitverträgen ändere sich durch die Übernahme nichts.

Die elf Tiefbrunnen wurden in den 1920er Jahren gebaut und reichen in eine Tiefe von bis zu 20 Metern. Sechs werden zurückgebaut. Die verbleibenden fünf sind dank der 2008 eingebauten neuen Technik in der Lage 60 bis 70 Prozent des gesamten Einzugsgebiets im Gewerbepark Hochrhein zu versorgen. Derzeit gebe es noch Kapazität für weitere drei bis sechs Kunden, sagt Horst Schmidle.

Ein weiterer Ausbau des Leitungsnetzes in Richtung Gewerbegebiet Kaitle wäre, eine entsprechende Nachfrage vorausgesetzt, ebenfalls möglich. Das geförderte Wasser hat eine über das ganze Jahr konstante Temperatur von zehn bis zwölf Grad Celsius. Im Winter kann ihm diese Wärme entzogen werden, im Sommer dient es der Kühlung. Als das Lonza-Werk noch in Betrieb war, diente das geförderte Wasser der Kühlung von Hochöfen. Das verbrauchte Wasser wird über das Rohrleitungssystem dem Rhein zugeführt. Um Umwelteinflüsse zu vermeiden, wird die Temperatur nur um höchstens vier Grad Celsius verändert.

Die Stadtwerke

Die größte Sparte der Waldshut-Tiengener Stadtwerke ist mit rund 60 Prozent der Strom. Im Jahr 2016 wurden 62 Millionen Kilowattstunden produziert. Es folgt die Sparte Wasser mit rund 30 Prozent und rund 1,3 Millionen Kubikmetern. Rund acht Prozent liegen bei der Sparte Wärme, mit rund 13 Millionen Kilowattstunden. Der Kauf der Geothermie ist hier bereits eingeschlossen. Rund zwei Prozent entfallen auf den Freizeitbereich. Hierzu gehören unter anderem der Freizeitbereich, inklusive Schwimmbäder, der Lastwagenparkplatz beim Waldshuter Zollhof und die Rheinschifffahrt.