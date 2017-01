Waldshut-Tiengen Die Stadtmusik Waldshut braucht einen neuen Dirigenten

Dirigent Frank Pohl verlässt nach acht Jahren die Stadtmusik Waldshut. Das Jahresprogramm hängt auch vom Nachfolger ab.

Waldshut – In der Hauptversammlung der Stadtmusik Waldshut hatte Dirigent Frank Pohl nun auch die Mitglieder über seinen beabsichtigten Rücktritt nach dem Jahreskonzert informiert. Bereits bei seinem Amtsantritt vor acht Jahren habe er erklärt, ein Jahrzehnt nicht voll machen zu wollen. „In meiner Entscheidung liegt auch eine Chance für die Weiterentwicklung des Vereins“, sagte der Berufsmusiker, der ab 1992 zunächst im Jugendorchester der Stadtmusik spielte. Er wird auch die Leitung des Jugendorchesters abgeben, dem Verein aber als Ausbilder weiter zur Verfügung stehen.

Das Vorsitzendenduo Nicole Schnell und Philipp Studinger wurde ebenso einstimmig wiedergewählt wie Kassierer Michael Schatz, Schriftführer Toni Weiss und Protokollführerin Luisa Teufel. Jugendleiterin ist weiterhin Doris Baumann und ihre Stellvertreterinnen sind Steffi Laubis und Nicole Donner. Während es bei allen übrigen Ämtern keine Veränderungen gab, wurde Susi Kaiser neu zur Notenwartin gewählt.

Waldshut werde durch seine Stadtmusik geschmückt, formulierte es Bürgermeisterstellvertreterin Rita Mosel mit Blick auf die vielen Anlässe, die Luisa Teufel in einem digitalen Rückblick in Erinnerung rief. Wie sich das Jahresprogramm in diesem Jahr entwickeln wird, sei noch nicht klar definiert, sagte Nicole Schnell. Traditionstermine, wie kirchliche Anlässe, das Jahreskonzert am 13. Mai und die Waldshuter Chilbi seien jedenfalls gesetzt. „Zunächst muss die Dirigentennachfolge geregelt werden.“ Hierfür laufen die Ausschreibung und erste Gespräche. Nach einem im März geplanten Probedirigat soll die Entscheidung fallen.

Neu in den Verein aufgenommen wurden Sabine Jung, Fridericke Schibikowski, Felix Rees und Klaus Hank. Damit erhöhte sich die Mitgliederzahl auf 49 Personen. Entsprechend der Probenstatistik hatten sich an den 68 Proben und Anlässen 70 Prozent der Mitglieder beteiligt.

Im Orchester „Kunterbunt“ starteten viele der heute 33 Mitglieder des Jugendorchesters, das nach dem großen Erfolg des Adventskonzerts in diesem Jahr eine Neuauflage plant. Am 27. Mai ist ein Konzert mit drei weiteren Jugendorchestern in Tiengen geplant.

„Oft schon hatte sich die Stadtmusik als Magnet bei Veranstaltungen des Werbe- und Förderungskreises erwiesen“, lobte dessen Vertreter Hans Studinger und übergab die Urfassung des Waldshuter Junggesellenmarsches an den Stadtmusikvorstand.

"Wir müssen in der Jugendarbeit dran bleiben"

Die Vorsitzende Nicole Schnell spricht im Interview über aktuelle Herausforderungen für die Stadtmusik Waldshut.

Frau Schnell, wie sehen Sie die Mitgliederentwicklung und den Nachwuchs?

Die Mitgliederzahlen sind konstant. Bei den Erwachsenen gibt es einen harten Kern, bei den Jungen ist eher die Fluktuation zu spüren. Wir müssen in der Jugendarbeit dran bleiben. Die Gründung von „Kunterbunt“ vor vier Jahren war eine tolle Sache. Immerhin liegen schon zwei komplette Generationen hinter uns.

Ist Ihr Probenraum auch von den Umbauarbeiten des Kornhauses betroffen?

Dank der ebenerdigen Räume ist es uns möglich, in Eigenarbeit und in Kooperation mit den Handwerkern unsere Räume selbst zu renovieren. Lediglich vorgegeben ist uns, die Fluchttüre im großen Raum nach außen zu öffnen.

Wo werden während der Bauphase der Stadthalle die Konzerte stattfinden?

Es ist schwer, geeignete Ausweichmöglichkeiten zu finden, da die Termine meist bei den Nutzern fest vergeben sind. Ob wir für das klassische Modell unserer Veranstaltungen nach räumlichen Alternativen suchen müssen oder ob neue Ideen umgesetzt werden sollen, wird sich nach der Dirigentensuche ergeben.