Tiengen Die Sportgala des Sportausschusses Tiengen mit Ehrungen der Sportler findet am 8. April statt

Unter dem Motto „James Bond“ findet die Sportgala des Sportausschusses Tiengen am 8. April in der Stadthalle Tiengen statt.

Der Sportausschuss Tiengen lädt am Samstag, 8. April, zur Sportgala in die Stadthalle Tiengen ein. Unter dem Motto „James Bond“ heißt Moderator Fabian Prause aus Dogern die Besucher willkommen. Im Mittelpunkt der Sportgala steht die Ehrung verdienter Sportler und Funktionäre aus den Tiengener Sportvereinen. Für dieses Jahr wurde eine neue Band engagiert, teilte der Sportausschuss mit: „Die Tuxedo Dance Band aus Breisach bietet eine mitreißende Live-Show. Sie begeistert mit aktuellen Charthits, Partyklassikern bis hin zu Stimmungsknallern, von Balladen über Oldies und Rocksongs. Tanzbegeisterte kommen also voll auf ihre Kosten“, schreibt der Sportausschuss in der Ankündigung.

Der Zirkus Zebrasco vom Klettgau-Gymnasium Tiengen entführt die Besucher in die Welt der Akrobatik, zeigt waghalsige Übungen auf dem Hocheinrad und jongliert mit unterschiedlichen Materialien. Die Fitnessgruppe T-Bo der Karate Schule Tiengen und Lauchringen zeigt ein rasantes, dynamisches Programm aus Fitness und Kampfsport. Bereits zum dritten Mal tritt die Showtanzgruppe „Magic-Diamonds“ des Turnvereins Dangstetten auf. Dieses Jahr lautet bei dem Frauen-Ensemble das Motto „Diamantenklau“. Die Fußballer des FC Tiengen sorgen für erfrischende Drinks an der Bar.

für zehn Euro gibt es ab sofort bei den Sportvereinen und beim Schreibwarengeschäft Max-Fritz in Tiengen, ebenso für zwölf Euro an der Abendkasse. Einlass ist um 19.15 Uhr, Beginn um 20 Uhr.