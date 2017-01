Waldshut-Tiengen Die Singschule Doremi lädt zum Mitsingen ein

Die Jugendkantorei der Seelsorgeeinheit St. Verena Mittlerer Hochrhein sucht Vor- und Grundschüler, die Spaß am Gesang und an öffentlichen Auftritten sowie Chorreisen haben für die Singschule Doremi.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Singschule Doremi der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena lädt zum Mitsingen ein. In der Singschule Doremi, die von den Kantoren Anne Roosmann und Oliver Schwarz-Roosmann geleitet wird, singen zurzeit mehr als 80 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 20 Jahren in fünf Gruppen. Besonders für Vorschulkinder und Grundschüler ist das neue Jahr ein idealer Zeitpunkt, um in der Singschule zu starten.

Für die Vorschulkinder und die Erstklässler gibt es zwei Möglichkeiten, mitzusingen: donnerstags um 15.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum in Tiengen (Seilerbergweg 3) und freitags um 15 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Waldshut (Eisenbahnstraße 29). Sie singen unter der Leitung von Doris Schäuble. Die Kinder ab der zweiten Klasse proben freitags ebenfalls um 15 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Waldshut.

Das nächste große Ziel für die Vorschüler und die Grundschüler ist ein Singspiel vor den Sommerferien. Die Jugendlichen singen in der Jugendkantorei. Ihre großen Ziele sind neben Gottesdiensten und Konzerten in Waldshut und Tiengen auch Chorreisen nach Regensburg und nach Barcelona.

Weitere Informationen bei Kantor Oliver Schwarz-Roosmann unter Telefon 07751/831 41 18 oder per E-Mail (o.schwarz-roosmann@st-verena.de) sowie im Internet (www.st-verena.de).