Tiengen Die Sieger beim Vorlesewettbewerb am Klettgau-Gymnasium Tiengen tragen auch Unbekannte Texte flüssig vor

Die Sieger des 58. Lesewettbewerbs am Klettgau-Gymnasium Tiengen stehen nun fest. Samy Daza aus der Klasse 6a überzeugt die Jury.

Tiengen – Kinder und Jugendliche lesen nicht mehr. Diese Behauptung steht meist unkommentiert im Raum und man fühlt sich in dieser Ansicht bestätigt, wenn man den zunehmenden Umgang mit den digitalen Medien in der heutigen jungen Generation wahrnimmt. Da erscheint es wunderbar, dass es immer wieder Gegenbeweise gibt. Der Lesewettbewerb ist in der sechsten Jahrgangsstufe weiterhin beliebt und wird regelmäßig angeboten. Dies schreibt das Klettgau-Gymnasium Tiengen in einer Pressemitteilung.

Es gibt immer noch genügend Kinder und Jugendliche, die ein gutes Buch schätzen, gerne in die Welt der Bücher versinken und sich von der Sprache mittragen lassen. Im Vorfeld wurden in den jeweiligen Klassen Klassensieger ermittelt, die anschließend gegeneinander antraten. Dabei hatten sie die Aufgabe, vor einem größeren Publikum zu lesen, welches sich aus ausgewählten Klassenkameraden, der Schülerzeitung Phönix und der fachkundigen Jury zusammensetzte. Erneut konnten, neben den Deutschlehrern der betreffenden Klassen, ein langjähriger ehemaliger Kollege – Rainer Müller-Wielsch – und Theresa Thiemann von der Buchhandlung Kögel als Jurymitglieder gewonnen werden.

Die Klassensieger Samy Daza (Klasse 6a), Henriette Rupp (6b), Jasper Wagenknecht (6c) und Marla Kopp (6d) traten beim Lesewettbewerb gegeneinander an. Zu Beginn lasen sie einen Textauszug aus einem selbst gewählten Buch und stellten anschließend unter Beweis, wie flüssig sie spontan einen völlig unbekannten Text vortragen können. Nach langem Ringen der Jury wurde Samy Daza aus der 6a als Schulsieger gekürt und konnte sich ein Buch als Gewinn auswählen. Wer beim Wettbewerb anwesend war, durfte erleben, dass die Kinder und Jugendlichen heute durchaus noch lesen.